Herbolzheim. (pol/lyd) Am Samstagnachmittag ereignete sich am Ortsausgang von Herbolzheim ein tragischer Unfall. Wie die Polizei mitteilt, geriet eine 57-jährige Mercedes-Fahrerin aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte sie frontal in einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Porsche.

Der 59-jährige Porsche-Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei der Kollision eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr gerettet werden. Der Mann wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt. Seine Beifahrerin schwer. Der lebensgefährlich verletzte Fahrer wurde mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert. Leider erlag er wenig später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Seine Beifahrerin und die ebenfalls verletzte Mercedes-Fahrerin wurden jeweils mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert. Die L1096 zwischen Herbolzheim und Untergriesheim war über die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.