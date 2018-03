Gundelsheim. (pol/van) Das war wohl nicht sein Tag! Ein Ladendieb stellte sich am Montagabend nicht besonders geschickt an. Wie die Polizei berichtet, soll der 32-Jährige Waren von der Fleischtheke eines Einkaufsmarktes in einem Wert von knapp unter 50 Euro in einem Rucksack verstaut haben. Dann ging er zur Kasse. Dort legte er aber nach Angaben der Polizei lediglich eine Packung Zigaretten auf das Band.

Als die Kassiererin ihn aufforderte, seinen Rucksack zu öffnen, verließ der Langfinger den Markt, vergaß allerdings seine EC-Karte. Der 32-Jährige flüchtete zu Fuß mit einem Kumpan, der vor dem Geschäft auf ihn gewartet hatte. Auf der Flucht verlor er anschließend seine Beute.

Aufgrund der zurückgelassenen EC-Karte war die Identifizierung des Mannes nicht schwierig. Der 32-Jährige soll seit Jahren mit Taten quer durch das Strafgesetzbuch polizeibekannt sein.