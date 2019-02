Elztal. (pol/sdm) Zu einem heftigen Aufprall ist es im Bereich der Auerbacher Talbrücke im Elztal gekommen. Die Polizei berichtet, dass ein 18-jähriger Golf-Fahrer am Freitagabend in die Leitplanke im Bereich der Talbrücke gekracht ist.

Der junge Mann kam aus Richtung Auerbach und fuhr vermutlich wegen zu schneller Geschwindigkeit von der Bundesstraße B292 quer über die B27 in die jüngst fertiggestellte Leitplanke. Diese wurde dadurch auf einer Länge von 30 Metern so stark beschädigt, dass mehr als 19 Pfosten herausgerissen wurden.

Der Fahrer blieb unverletzt. An der Straßeneinrichtung entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 15.000 Euro. Am Fahrzeug des Fahranfängers entstand ein Totalschaden in Höhe von 5000 Euro.