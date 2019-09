Elztal. (pol/rl) Mit einer Tasche beschädigte eine 18-Jährige am Samstag gegen 11 Uhr einen auf dem Parkplatz des Auerbacher Bahnhofs abgestellten Audi. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die junge Frau flüchtete anschließend in Richtung Ortsmitte. Dank einer guten Zeugenbeschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung des Mosbacher Polizeireviers die Frau schnell ausfindig machen. Bei der vorläufigen Festnahme begann die 18-Jährige damit die Beamtin und den Beamten zu beschimpfen und zu beleidigen.

Die junge Frau stand erheblich unter Alkoholeinfluss und war nach der Anzeigenaufnahme mit mehr als 2,2 Promille nicht mehr in der Lage ihren Weg alleine fortzusetzen. Deshalb musste sie gegen 11.30 Uhr in die Gewahrsamszelle eingeliefert werden. Auf sie kommen nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung sowie die Kosten für den Aufenthalt in der Zelle zu.