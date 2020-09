Binau. (pol/mare) Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag die Toiletten eines Campingplatzes in Binau beschädigt und verschmutzt. Das berichtet die Polizei.

Zwischen 20 Uhr und 8 Uhr machten sich die Täter an den Toiletten des Platzes in der Neckarstraße zu schaffen. Sie randalierten in der sanitären Anlage und verschmutzten diese. Hierbei verursachten sie Sachschaden in Höhe von mindesten 1500 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, kann beim Polizeirevier Mosbach anrufen unter Telefon 06261/8090.