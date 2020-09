Gundelsheim. (jubu) Bei einem schweren Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der B 27 ist ein Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen neun Uhr die Bundesstraße zwischen Offenau und Gundelsheim befahren und war mit seinem Wagen aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen eine Baumreihe, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Wie Rettungskräfte berichteten, starb der eingeklemmte Fahrer noch vor Eintreffen der Notärztin an seinen schweren Verletzungen. Er musste nach der polizeilichen Unfallaufnahme geborgen werden. Die B27 war für diese Dauer bis in den Mittag voll gesperrt. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen aufgenommen.