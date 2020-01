Mosbach. (pol/mare) Ein berauschter Mann ist am Freitag über die B27 gelaufen und am Ende fast in den Bahngleisen gelandet. Das teilt die Polizei mit.

Am Freitag wurde demnach gegen 14 Uhr ein Mann gemeldet, der auf der Fahrbahn der Bundesstraße B27 in Mosbach lief und dabei einen betrunkenen Eindruck machte. Am Bahnhof Mosbach West angekommen, stürzte der 35-Jährige fast auf die Schienen.

Bei einer Kontrolle zeigte sich, dass er stark berauscht war. Ihm waren zuvor Medikamente verschrieben worden. Von diesen hatte er wohl mehr zu sich genommen, als die Höchstdosis vorschrieb. Zudem hatte er auch Alkohol getrunken. Zur weiteren Überwachung wurde er in das Krankenhaus in Mosbach gebracht.