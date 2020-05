B27 bei Elztal. (pol/mare) Einen halben Kubikmeter Bauschutt entsorgten Unbekannte an der Bundesstraße B27 bei Elztal. Das meldet die Polizei.

Zeugen hatten den Müll am Samstagvormittag an der Strecke zwischen Elztal-Rittersbach und Elztal-Dallau bemerkt und die Polizei verständigt. Da der Müll von den Regengüssen am Freitag augenscheinlich nichts abbekommen hat, geht die Polizei davon aus, dass er in der Nacht auf Samstag oder am Samstagmorgen abgeladen wurde.

Zeugen, die Hinweise auf die Müllsünder haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.