Mosbach/Buchen. (pol/mare) Auf den Straßen rund um Mosbach und Buchen war am Mittwoch einiges los. Etliche Autofahrer verstießen dabei gegen die Verkehrsregeln. Ein Überblick über den Polizeibericht:

Mosbach: Anzeichen auf Drogenkonsum stellten Beamte des Polizeireviers Mosbach am Mittwochmorgen bei der Kontrolle einer 24-jährigen Renault-Fahrerin in der Sulzbacher Straße fest. Da ein Drogenvortest die Wahrnehmungen der Polizeibeamten bestätigte, musste die junge Frau mit zur Blutentnahme in ein Krankenhaus kommen. Auf die 24-Jährige kommen nun ein Fahrverbot und ein Anzeige zu.

Buchen: Einer Kontrolle wurde ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer am Mittwochvormittag kurz vor 12 Uhr in Buchen unterzogen. Den Beamten gegenüber äußerte der Mann, dass er seinen Führerschein vergessen hat. Gemäß der Redewendung "Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser" überprüften die Polizisten die Aussage des Mannes und stellten fest, dass dessen Fahrerlaubnis bereits vor fast zwei Jahren behördlich entzogen worden war.

Die Fahrt endete deshalb für den älteren Herrn. Das Fehlverhalten hat nicht nur eine Anzeige zur Folge, sondern auch eine Meldung an die Führerscheinstelle.

Buchen: Zu tief ins Glas geschaut hat ein 36-jähriger Autofahrer vor Fahrtantritt am Dienstagabend. Der Mann war gegen 23.15 Uhr mit einem Audi in der Walldürner Straße unterwegs und wurde dort von den Beamten kontrolliert. Da das Alkoholmessgerät 1,96 Promille anzeigte, musste der Mann den Audi stehen lassen und in die Streifenwagen umsteigen. Die Fahrt führte dann in ein Krankenhaus, wo dem Mann eine Blutprobe entnommen wurde. Seinen Führerschein musste der 36-Jährige gleich abgeben. Nun erwarten in der Entzug des Dokuments sowie eine Anzeige.

Mosbach: Vermutlich zu spät erkannte eine 20-jährige VW-Fahrerin am Mittwochabend, dass der Autofahrer vor ihr von der Kreisstraße beim Lohrbacher Flugplatz zum Grüngutplatz abbiegen wollte. Die junge Frau versuchte noch nach rechts in den Grünstreifen auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Fiat des 56-Jährigen nicht mehr verhindern. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 8500 Euro.