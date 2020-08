Aglasterhausen. (pol/kaf) Keine Beute, aber erheblicher Sachschaden - das ist die Bilanz eines Beutezugs am frühen Mittwochmorgen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten drei Unbekannte gegen 3.15 Uhr mit Gewalt einen Geldautomaten in einer Bank in der Hauptstraße zu öffnen. Dabei lösten sie einen Sicherheitsalarm aus, zwei Streifenwagen kamen hinzu und umstellten das Gebäude. Die Beamten konnten jedoch nur noch die Aufbruchsspuren an dem Automaten sicherstellen. Das Trio war zuvor schon unverrichteter Dinge geflüchtet.

Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten maskiert und schwarz gekleidet waren. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass nichts gestohlen wurde. Allerdings entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Zeugen können sich bei der Kriminalpolizei Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 melden.