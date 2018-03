Aglasterhausen. (pol/van) Ziemlich dreist hat sich ein 17-Jähriger am Mittwochabend verhalten. Jugendliche hatten sich an der Blockhütte am Helmstadter Berg getroffen, wie die Polizei berichtet. Ein 18-Jähriger hatte sein Auto dabei, die Fenster waren offenbar offen und der Zündschlüssel steckte.

In einem unbeobachteten Moment schnappte sich dann nach Angaben der Beamten der 17-Jährige ohne Führerschein den Wagen und begann eine Spritztour in Richtung Aglasterhausen. Beim Linksabbiegen von der Helmstadter Straße in die Schwarzbachstraße kam der Junge mit dem Auto nach rechts von der Straße ab und krachte gegen Betonklötze, so die Polizei.

Davon offenbar völlig unbeeindruckt, fuhr der Führerscheinlose zurück zur Hütte und zeigte dem Wagenbesitzer die Beschädigungen. Als dieser dann lautstark zu schimpfen begann, schlug der 17-Jährige ihm das Ohr blutig. Nun warten gleich mehrere Anzeigen auf den Rowdy.