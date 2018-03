Aglasterhausen. (pol/gun) Die Betrugsversuche am Telefon der sogenannten "falschen Polizeibeamten" in der Region häufen sich. Wie die Polizei berichtet, wurde am Dienstagabend gegen 22 Uhr eine Frau aus Aglasterhausen mit der typischen Masche angerufen.

Der Anrufer, der die Telefonnummer 0 72 63 / 11 10 verwendete, stellte sich mit dem Namen "Stein" vor und gab sich als Polizeibeamter aus. Die Frau wurde aufgefordert aufgrund verschiedenster Einbrüche die Fenster und Türen ihres Hauses geschlossen zu halten.

Doch keine Chance: Die Anwohnerin reagierte richtig und gab dem Anrufer zu verstehen, dass sie nun die Polizei verständigen würde. Dadurch wurde das Telefonat seitens des Anrufers beendet.

Erst am Sonntagabend hatten Betrüger mit derselben Methode versucht, rund 30 älteren Mitbewohnern persönliche Informationen zu entlocken. Die Polizei rät: Man sollte sich nicht auf solche Telefonate einlassen, keine Auskünfte über persönliche Verhältnisse machen und die Polizei über den Notruf 110 verständigen. Dazu sollte nicht Bdie Rückwahltaste des Telefons verwendet werden.