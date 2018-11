Neckargerach. Unbekannte setzten am Samstagmorgen gegen 1 Uhr eine Gartenhütte hinter dem Penny-Markt in der Hauptstraße in Brand. Der Brand zerstörte nicht nur die Hütte und die Gartengeräte. Durch den den Rauch und die Hitze des Brandes verendeten auch 26 Tauben, die in einem angrenzenden Taubenschlag untergebracht waren. Auch die Dachbalken eines benachbarten Imbisses wurden beschädigt. Der Polizeiposten Diedesheim bittet um sachdienliche Hinweise an die Telefonnummer 06261/67570. (pol)