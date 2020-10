Mosbach. (pol/kaf) Auf Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro bleibt der Besitzer eines Mercedes sitzen, wenn die Polizei nicht ermitteln kann, wer sein Auto mutwillig beschädigt hat. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mercedes im Zeitraum von Mittwoch 19 Uhr bis Donnerstag 11.30 Uhr in einer offenen Garage in der Straße "Am Henschelberg". Unbekannte zerkratzen das Auto dort rundherum mit einem spitzen Gegenstand und verursachten so erhebliche Lackschäden. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 06261/8090 beim Polizeirevier Mosbach melden.