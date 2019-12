Aglasterhausen/Osterburken. (pol/rl) Gleich zwei Zigaretten-Automaten sprengten Unbekannte am Zweiten Weihnachtsfeiertag. In der Nacht zum Donnerstag hörten Anwohner gegen 1.15 Uhr, wie ein Zigarettenautomat in der Mosbacher Straße in Aglasterhausen aufgesprengt wurde. Der Automat wurde dabei komplett zerstört. Allerdings ließen die Täter Bargeld und Zigaretten zurück.

Etwa neun Stunden danach wurde die Polizei dann über eine weitere Automaten-Sprengung informiert. Dieses Mal war ein Zigaretten-Automat in der Straße "Im Industriepark" in Osterburken in die Luft geflogen. Laut Polizeibericht soll die Explosion zwischen 9.55 und 10.15 Uhr stattgefunden haben. Auch diesmal lag ein Großteil des Innenlebens des Automaten verteilt auf der Straße.

Die Kriminalpolizei Mosbach sucht nun Zeugen, die an einem der beiden Tatorte verdächtige Personen gesehen haben. Die Telefonnummer der Kripo ist 09341/810.