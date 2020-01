Von Ines Klose

Neustadt/Weinstraße. Ein Mann überfällt nackt einen Passanten, ein anderer bittet betrunken eine Streife um Starthilfe: Nicht jeder Rheinland-Pfälzer hat sich in diesem Jahr clever angestellt. Polizei und Feuerwehr mussten zu einigen Einsätzen ausrücken, die im Nachhinein für Schmunzeln sorgten – auch bei den Einsatzkräften. Hier eine Auswahl:

> Täuschend echt: Ein Inserat in einem sozialen Netzwerk, mit dem angeblich ein echtes Baby für 280 Euro zur Adoption angeboten wurde, lassen bei einer 60-Jährigen aus dem Donnersbergkreis die Alarmglocken schrillen. Die Polizei kann sie aber rasch beruhigen. Es sei lediglich eine "täuschend echte, handgemachte Babypuppe" angeboten worden.

> Gefangen im Turm: Seinen romantischen Abend hat sich ein Paar auf einem Aussichtsturm in Landau bestimmt anders vorgestellt. Die beiden schauen sich zunächst den nächtlichen Sternenhimmel an. Als sie wieder heruntergehen, ist das Eingangstor fest verriegelt. Die Polizei muss schließlich das Paar im Landauer Südpark befreien.

> Viel Rauch um nichts: Rauchschwaden aus einem Auto: Das Fahrzeug wird doch wohl nicht brennen! Als die vorsichtshalber alarmierte Feuerwehr an dem Auto auf der Strecke zwischen Rohrbach und Insheim im Landkreis Südliche Weinstraße eintrifft, kann sie rasch Entwarnung geben. Wegen einer Panne sitzt ein Mann im Auto und wartet mit der E-Zigarette im Mund, die für die Rauchschwaden verantwortlich ist.

> Glücklicher Bestohlener: Seine Freudentränen nicht zurückhalten kann ein Mann aus Leipzig, der seinen 2011 (!) gestohlenen Motorroller von der Polizeiwache in Germersheim abholt. Er hänge an dem Fahrzeug, sagt er den Beamten. Laut Polizei war der Roller noch gut in Schuss.

> Betrunken um Rat gefragt: Die Polizei, Dein Freund und Helfer: Die Beamten zieht ein betrunkener Mann im falschen Augenblick zu Rate. Er bittet ausgerechnet die Polizei um Starthilfe. Dabei stellen die Beamten nicht nur fest, dass der Fahrer zu tief ins Glas geschaut hat. Sie bemerken auch noch frische Unfallspuren an seinem Wagen, die der Mann nicht erklären kann.

> Ein Tag zu früh am Steuer: Ziemlich dreist ist auch ein Fahranfänger. Er steuerte sein Auto zwar sicher, aber dummerweise vor seiner Führerscheinprüfung. Einen Tag vor dem Test fährt er mit seinem Vater auf dem Beifahrersitz bei der Fahrschule vor. Ein Fahrlehrer beobachtet die Szene – die Führerscheinprüfung wird auf unbestimmte Zeit verschoben.

> Den Zug verpasst, das Schiff genommen: Anders als geplant verläuft für einen Koblenzer eine Reise auf dem Rhein. Als blinder Passagier auf einem Güterschiff will er eigentlich in Richtung Süden – doch das Schiff fährt Richtung Rotterdam. Der Mann, der in Koblenz an einer Schleuse auf das Schiff ging, hatte ein Zugticket bei sich, aber seinen Zug verpasst.