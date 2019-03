Plankstadt. (hab) "Leben in der Mitte" - so beschreibt die Gemeindeverwaltung Plankstadts Lage im Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar. Gelegen zwischen den drei großen Zentren Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen sowie den benachbarten Städten Schwetzingen, Hockenheim und Walldorf. Vor allem für Berufspendler ist das ein Vorteil. Der allerdings auch ein Nachteil sein kann. Denn 77 Prozent der örtlichen Kaufkraft fließt ins Umland ab. Der Grund: Es gibt keinen Vollsortimenter und kaum Fachgeschäfte.

Bürgermeister Nils Drescher hat sich Anfang des Jahres daran gemacht, eine Vision zu entwickeln, wie Plankstadt im Jahr 2040 aussehen könnte. Herausgekommen ist keine utopische Vorstellung, sondern das solide kalkulierte "Städtebauliche Gemeindeentwicklungskonzept Plankstadt 2040". Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dieses Konzept vom 1. bis 30. April öffentlich zugänglich zu machen. Bei einem Bürgerforum wird Nils Drescher das Konzept am 15. April ab 19 Uhr außerdem im Gemeindezentrum vorstellen.

Seit ein paar Jahren liegt die Einwohnerzahl stabil bei über 10.000. Bis zum Jahr 2040 soll die Gemeinde jedoch auf 11.572 Einwohner anwachsen. Das liegt unter anderem an neuen Baugebieten, zu dem etwa das "Antoniusquartier" gehört und bald auch die "Kantstraße Nord". Von 2024 bis 2040 sollen drei weitere kleine Baugebiete dazukommen, die rund 160 neue Mitbürger aufnehmen könnten.

Doch weil Plankstadt im Landesvergleich ein unterdurchschnittliches Angebot an Arbeitsplätzen aufweist, entfallen auf 100 Auspendler nur 23 Einpendler. Mit der Ansiedlung neuer Betriebe in erschlossenen Gewerbegebieten will man dem entgegenwirken. Und der Gefahr entgegentreten, dass Plankstadt zu einer "Schlafstadt" ohne lebendiges Gemeindeleben wird.

Seit 1984 beteiligt sich das Land mit Sanierungsprogrammen an der Entwicklung der Ortsmitte. Ein Projekt, das daraus hervorging, ist das heutige Gemeindezentrum. Nun stehen der Bau eines Dienstleistungsgebäudes auf dem Areal Adler und die Neugestaltung des Rathauses an. Dringender Handlungsbedarf besteht auch bei der Sanierung des innerörtlichen Straßen- und Kanalnetzes.

Der Gemeinderat hat über den Entwurf für das Konzept diskutiert und die Projekte geprüft, ergänzt und priorisiert. Vorrang eingeräumt wurde dabei der Ansiedlung eines Vollsortimenters mit Drogeriemarkt, der Identifizierung von Innenentwicklungsflächen und der Sanierung einiger Straßen. Außerdem wichtig: der kommunale Wohnungsbau und die Sanierung der Mehrzweckhalle. Auch die ausgeprägte Bürgerbeteiligung will man beibehalten. Derzeit läuft ein Beteiligungsverfahren zu den 1250-Jahr-Feierlichkeiten.

Der Bürgermeister und sein Kämmerer haben in dem Entwicklungskonzept auch Zahlen hoch gerechnet. Demnach stehen bis 2040 rund 65 Millionen Euro für Investitionen zur Verfügung. Gebraucht werden laut Hochrechnung aber 96,7 Millionen Euro. Selbst wenn man Fördergelder miteinbezieht, bleibt ein Minus von 14,4 Millionen Euro. Das bedeutet, dass die Gemeinde einen Haushaltsüberschuss von 2 Millionen Euro jährlich erwirtschaften muss, soll das Konzept umgesetzt werden.