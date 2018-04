Worms. (dpa-lrs) Von den fünf neuen Glocken für den Wormser Dom ist die erste schon dort, wo sie hin soll. Mit einem großen Autokran wurde der 556 Kilo schwere Klangkörper aus Glockenbronze am Dienstag am 65 Meter hohen südlichen Ostturm nach oben befördert und dann mit einer Art Flaschenzugsystem in die sogenannte Glockenstube gezogen. Schnell und unspektakulär sei der Transport abgelaufen, berichtete Domprobst Tobias Schäfer. Die neue Glocke gesellt sich zu drei älteren Klangkörpern, die 1949 gegossen worden waren.

Am Mittwoch sollen die vier anderen neuen Glocken folgen. Sie werden in den nördlichen Ostturm eingehoben. Mit Spannung wird der Transport der größten Glocke erwartet, die fast drei Tonnen wiegt und einen Durchmesser von1,64 Meter hat.

Damit sie durch die Fensteröffnung passt, hätten links und rechts ein paar Steine herausgenommen werden müssen, sagte der Vorsitzende des Dombauvereins, Udo Rauch. Sie werden später wieder eingesetzt. DieGlocken - ein Geschenk des Dombauvereins zum 1000-jährigen Bestehen der Kathedrale - sollen am Pfingstsamstag erstmals erklingen. Das große Jubiläum zum 1000-jährigen Bestehen des Wormser Doms wird am 9./10. Juni gefeiert.