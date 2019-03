Die Teilnehmer des Trauermarschs zogen zum Elternhaus der Frau, in dem es zu den tödlichen Stichen gekommen war, zündeten Kerzen an und legten Blumen ab. Foto: B. Rössler

Von Eva Krafczyk

Worms. Der gewaltsame Tod einer 21-Jährigen hat am Wochenende in Worms für große Anteilnahme gesorgt. Am Samstagabend nahmen rund 500 Menschen an einem von Freunden und Angehörigen organisierten Trauermarsch teil. Vier Tage nach dem Tod der jungen Frau zogen sie gemeinsam zum Elternhaus des Opfers, zündeten Kerzen an und legten Blumen nieder. Hier war die Frau am Mittwochabend erstochen worden.

Kurz vor einem ökumenischen Gottesdienst, mit dem am Samstagabend an die mutmaßlich von ihrem Ex-Freund erstochene 21-Jährige erinnert wurde, kam es nach Polizeiangaben zu einem Zwischenfall. Ein 29 Jahre alter Mann habe "Allahu Akbar" gerufen und sei von Kirchenbediensteten nach draußen geführt und den Ordnungshütern übergeben worden, sagte ein Polizeisprecher. Es habe aber keine Massenpanik gegeben.

Mehrere Medien hatten berichtet, Menschen hätten die Kirche fluchtartig verlassen. Eine Gefahr für die Gottesdienstbesucher habe nicht bestanden, erklärte die Polizei. Der Zwischenrufer sei von den Beamten vernommen und wieder entlassen worden. Der im Fall der jungen Frau tatverdächtige Tunesier (22), der den Ermittlern zufolge zeitweise in dem Haus in Worms zu Gast war, sitzt wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist unklar.

Der Mann hatte sich am frühen Morgen nach der Tat der Polizei gestellt und erklärt, seine Freundin in einem Beziehungsstreit getötet zu haben. Laut Obduktion erlitt die 21-Jährige insgesamt zehn bis 15 Stich- und Schnittverletzungen an Rücken, Hals, Lunge und Händen. Einige wirkten wie Abwehrverletzungen. Die Staatsanwaltschaft erwägt eine psychiatrische Begutachtung des abgelehnten Asylbewerbers. Der Mann war der Polizei schon länger bekannt, den Angaben zufolge wegen Körperverletzungen, Drogendelikten, Bedrohung und Nötigung. Außerdem habe er im vergangenen Oktober eine dreiwöchige Haftstrafe wegen Diebstahls abgesessen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte mitgeteilt, dass der 22-Jährige mehrere Aliasidentitäten benutzt hat. Im Oktober vergangenen Jahres sei er aus der Erstaufnahme untergetaucht.

Sein Aufenthaltsort sei nicht bekannt gewesen. Die Polizei in Worms habe dem Regierungspräsidium auf dessen Anfrage Anfang Dezember mitgeteilt, dass er sich häufiger in Worms aufhalte, aber in der Domstadt keinen festen Wohnsitz oder eine Post-Anschrift habe. Das "Bündnis gegen Nazi-Aufmärsche" in Worms kündigte am Sonntag einen "stillen Protest" gegen eine von der AfD geplante Mahnwache in Worms an.

Der Tod der jungen Frau dürfe nicht für politische Zwecke instrumentalisiert werden, hieß es in einer Mitteilung des Bündnisses. Es sei zu befürchten, dass die Mahnwache der Stimmungsmache gegen Ausländer, vor allem gegen Flüchtlinge, dienen solle. Als Reaktion auf eine Morddrohung gegen den Wormser Oberbürgermeister Michael Kissel (SPD) ergriff die Polizei Maßnahmen zu dessen Schutz. Der Rathauschef der Domstadt hatte die Wormser nach dem Tod der 21-Jährigen zum Zusammenhalt aufgerufen.