Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Mit dem Pfaudler-Areal, dem Gelände des ehemaligen Bundesbahnausbesserungswerks und den beiden alten US-Kasernen Kilbourne und Tompkins hat Schwetzingen drei große Entwicklungsareale, auf denen in Zukunft Wohnraum entstehen soll. Die Pläne für die Umsetzung sind jedoch unterschiedlich weit fortgeschritten.

Die Entwicklung des brachliegenden Bundesbahnausbesserungswerks ist seit mindestens 15 Jahren im Gespräch. Auch die US-Konversionsflächen sind bereits seit 2012 leer geräumt. Nur bei Pfaudler ging alles verhältnismäßig schnell. Nach dem Umzug der Firma nach Waghäusel soll auf dem ehemaligen Werksgelände nun neuer Wohnraum entstehen.

"Schwetzingen benötigt dringend Wohnraum", betont Oberbürgermeister René Pöltl. "Vor allem bezahlbaren Wohnraum." Der Heidelberger Projektentwickler Epple hat das 6,7 Hektar große Gelände erworben und mithilfe von drei Architekten sowie der Stadt Schwetzingen ein Zukunftsprojekt erarbeitet.

Lange hatte sich die Stadt Gedanken darüber gemacht, was mit den beiden ehemaligen US-Kasernen Tompkins und Kilbourne passieren soll. Auch dort sollen neue Wohnungen entstehen - ganz nah an der Natur. Angedacht waren Neubauten oder ein Umbau der bestehenden Gebäude der Tompkins-Kaserne.

Die Planer hatten sogar einen kleinen Badesee im Sinn. Die Lärmproblematik und der Naturschutz standen bei diesen Überlegungen im Mittelpunkt. Die Machbarkeitsstudie des Frankfurter Büros Albert Speer und Partner verzögert sich etwas, soll aber bis Herbst vorliegen. Darin werden die möglichen Lärmeinwirkungen auf dieses Gebiet unter die Lupe genommen. Auch eine Artenschutzuntersuchung ist geplant.

Grundsätzlich ist die Stadt noch immer daran interessiert, die beiden Gelände zu erwerben. Diese befinden sich im Besitz der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima). Wenn das Gutachten vorliegt, will man erneut darüber nachdenken, was mit den Grundstücken passieren soll.

Seit das Pfaudler-Areal zur Verfügung steht, steckt aber wesentlich weniger Druck dahinter. Der Gemeinderat und die Verwaltung haben sich daher eine Denkpause verordnet. Insofern fällt die Verzögerung der Machbarkeitsstudie nicht so stark ins Gewicht. Zwei solcher Großprojekte parallel zu entwickeln, würde die Stadt überfordern.

Die US-Konversionsflächen will man bis zu einem potenziellen Kauf anderweitig nutzen. Gegenwärtig wohnen in zwei der Tompkins-Kasernen Studenten der Bundeswehr-Hochschule in Mannheim. Außerdem will das Land Baden-Württemberg dort im Juli und August vorübergehend rund 400 Flüchtlinge untergebringen.

Das Tompkins-Gelände sei bisher auch anderweitig genutzt worden, erklärt Stadtsprecher Wolfgang Leberecht. Auf gepflasterten oder betonierten Flächen habe man Unternehmen, die zusätzlichen Platzbedarf hatten, vorübergehend Lagerflächen zur Verfügung gestellt. Zum Beispiel für die Firma Möbel-Höffner, die während eines Umbaus einen Teil ihrer Lastwagen dort abstellen konnte.

"Durch diese Zwischenlösungen gab es auch weniger Vandalismus", erzählt Leberecht. Unbekannte hatten etwa das kupferne Dach der alten Kapelle abmontiert und Kabelstränge herausgerissen. In den Kilbourne-Kasernen zogen zeitweilig sogar Obdachlose ein. Die maroden Gebäude gelten als nicht mehr bewohnbar und müssen abgerissen werden. Im nächsten Jahr will die Bima damit beginnen.

"Beim Bundesbahnausbesserungswerk sind wir in vielversprechenden Gesprächen mit der Firma Decathlon", sagt Leberecht. Diese könnte die unter Denkmalschutz stehende Wagenrichthalle als Zwischenlager nutzen. Allerdings seien die Anforderungen des Denkmalschutzes hoch.

Neben dem Erhalt der Fassade kostet auch der Innenausbau viel Geld. Von rund sieben Millionen Euro Kosten spricht man in der Verwaltung. Bei einem solchen Kostenaufwand für das Unternehmen könne man nicht mehr die allerhöchsten Grundstückspreise nehmen.

"Die benachbarte kleinere Federschmiede ist wesentlich unkomplizierter zu nutzen", sagt Leberecht. Der Gemeinderat werde für den südlichen Teil des Geländes mit einer Größe von 2,5 bis 3 Hektar einen Bebauungsplan aufstellen.