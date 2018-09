Von Stefan Kern

Plankstadt. Es war ein Satz, für den der designierte Ministerpräsident Winfried Kretschmann kurz vor Amtsantritt 2011 viel Prügel bezogen hat. "Weniger Autos sind besser als mehr." Und das in einem Bundesland, in dem knapp 220.000 Arbeitsplätze direkt oder indirekt von der Automobilbranche abhängen. Kein Wunder also, dass er dies so nicht wiederholt hat. Doch aktuell hat er diesen Satz wieder ausgepackt. Im Lustgarten der Weldebrauerei erklärte der Ministerpräsident unmissverständlich, dass die Formel weniger Autos seien besser als mehr natürlich richtig bleibe. Wie damals hatte er dabei jedoch nicht das Ziel, den Unternehmen die Geschäftsgrundlage zu entziehen. Im Gegenteil, die Unternehmen müssten sich in diesem Jahrtausend neu erfinden, um in Zukunft bestehen zu können.

Es sind noch zwei Wochen bis zur Bundestagswahl und die Betriebstemperatur scheint mittlerweile etwas anzusteigen. Der Wahlkampfauftritt des Ministerpräsidenten gemeinsam mit dem Bundestagskandidaten der Partei, Danyal Bayaz, ließ an Deutlichkeit jedenfalls kaum zu wünschen übrig. Vor allem dem Thema Klimaschutz räumte Kretschmann einigen Raum ein.

Im Gespräch mit Moderator Arnd Küppers ließ er keinen Zweifel daran, dass ein Versagen bei den Bemühungen, die Kohlendioxid-Emissionen massiv zu senken, für die Menschheit eine Katastrophe wäre. Anders als oft kolportiert hieße das aber nicht, dass das Arbeitsplätze und Wohlstand kosten würde. Im Gegenteil, Klimaschutz bedeute unterm Strich sogar mehr und vor allem zukunftsfähigere Arbeitsplätze. Gerade in der Automobilbranche gebe es da viel zu gewinnen. Seine Aussage, weniger Autos sind besser als mehr, flankiert der Ministerpräsident denn auch stets mit dem Slogan, die Unternehmen müssten Mobilität neu verkaufen. Autos seien ja auch nicht mehr nur Fortbewegungsmittel. Sie würden zu vernetzten Kommunikationspunkten, die in nicht allzu ferner Zukunft selbstständig von A nach B fahren würden und dabei ganz neue Dienstleistungen ermöglichten.

All das hieß für Kretschmann nun aber nicht, dass der Diesel tot sei. "Der saubere Diesel ist möglich und wir brauchen ihn noch einige Zeit." Noch wichtiger als die Transformation der Mobilität ist ihm zweifellos der Ausstieg aus der Kohle. "Das größte Kohlekraftwerk Deutschlands bläst im Jahr so viel Kohlendioxid in die Luft wie 13 Millionen Pkw." Eine Sachlage, die unumstritten sei und trotzdem nur von den Grünen aufs Podest der öffentlichen Wahrnehmung gehoben würde. Und genau deswegen habe die diesjährige Bundestagswahl auch allergrößte Bedeutung. Die Plätze eins und zwei scheinen bei aller gebotenen Vorsicht vergeben zu sein. Der entscheidende Faktor ist für Kretschmann die Bronzemedaille.

Für den Ministerpräsidenten kommt es bei dieser Wahl weniger auf die Wahl des Tankers, denn auf die Wahl des Schleppers an. Die FDP würde eher die rechte Seite in der CDU/CSU stärken und die Grünen die linke. Angesichts der Herausforderung ein äußerst bedeutsamer Unterschied.

Grundsätzlich wurde Kretsch- mann bei der Frage zur Moral in der Politik. Im Kontext von Flucht und der Entscheidung über Bleiberecht und Abschiebung gebe es keine moralisch befriedigende Antwort. "Moralisch findet man sich hier in einem unauflösbaren Dilemma." Politik dürfe sich jedoch nicht verfangen und lähmen lassen. "Denn Politik heißt, lösen und nicht moralisieren, auch wenn das manchmal Schmerzen bereitet."

Das Gegenteil von gut sei gut gemeint. Und genau das, diese Suche nach einer Balance, frei nach dem Heidelberger Soziologen Max Weber, zwischen Verantwortungs- und Gesinnungsethik, leite Grüne wie Bayaz in den Augen Kretschmanns an. Insofern sehe er den Wahlkreis Bruchsal-Schwetzingen mit dem jungen Kollegen Bayaz in sehr guten Händen.