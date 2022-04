St. Leon-Rot. (zg/cab) Und wieder zehn Einrichtungen in der Metropolregion Rhein-Neckar, die sich über die Förderaktion "Greifbares Glück – Menschen mit Demenz spielerisch aktivieren" der Dietmar-Hopp-Stiftung freuen dürfen. Sie erhalten jeweils eine von insgesamt 100 sogenannten "Tovertafeln" (aus dem Niederländischen für "Zaubertisch"), welche die Stiftung noch bis September vergibt.

Eine "Tovertafel" projiziert mit Hilfe eines Beamers Spiele auf einen Tisch. Diese Spiele reagieren auf Bewegungen. Durch den Einsatz der Hände kann so zum Beispiel Ball gespielt, Laub gefegt oder der Tisch gedeckt werden. Mit über 30 Spielen entführt das Gerät die Seniorinnen und Senioren in andere Welten. Dadurch, dass die Spiele verschiedene Schwierigkeitsgrade haben, ist für alle etwas dabei – unabhängig vom Grad der Demenz.

Hintergrund "Tovertafeln" im Rahmen der Förderaktion "Greifbares Glück" der Dietmar-Hopp-Stiftung erhalten: > Buchen:Tagespflege Rüdt von Collenberg Haus, eva Seniorendienste > Landau: Tagespflege Diakonissen Bethesda Landau, Evangelische Diakonissenanstalt Speyer-Mannheim-Bad Dürkheim > Limburgerhof: Tagespflege "Am Mühlweg", Ökumenische Seniorenhilfe Limburgerhof und Schifferstadt > Mannheim: Tagespflege T 3, ASB-Landesverband Baden-Württemberg > Mannheim: Franz-Islinger-Haus Tagespflege und Betreutes Wohnen, Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Mannheim > Mosbach: DRK Service-Center-Tagespflege, Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Mosbach > Neckarbischofsheim: Tagespflege "Brunnenregion", Kirchliche Sozialstation im Gemeindeverwaltungsverband Waibstadt > Plankstadt: Tagespflege Kurpfalzpark, Kirchlicher Pflegedienst Kurpfalz > Schriesheim: Tagespflege für Senioren Schriesheim, AWO-Kreisverband Rhein-Neckar > Sinsheim: Tagespflege "Wiesental", Kirchliche Sozialstation Sinsheim

Die positiven Effekte auf die Seniorinnen und Senioren durch die Beschäftigung mit der "Tovertafel" bestätigt laut einer Mitteilung der Stiftung auch Michael Thomas, Geschäftsführer vom Agaplesion Haus Kurpfalz in Wiesloch. Es gehörte im Dezember zu den ersten Empfängern einer "Tovertafel": "Schon bei den ersten Einsätzen stellte sich heraus, dass die interaktiven Spiele unseren Bewohnerinnen und Bewohnern sehr viel Freude machen und den Alltag bereichern. Die digitalen Aktivierungsmöglichkeiten sind für die Förderung kognitiver Leistungen auch bei Menschen mit Demenz bestens geeignet." Zu den jetzigen Empfängern einer "Tovertafel" gehört auch die Tagespflegeeinrichtung der Diakonissen Bethesda Landau.

Hier arbeitet Melanie Rojahn. Sie verweist in der Mitteilung auf die Einschränkungen, welche die Corona-Pandemie mit sich brachte. Viele Einrichtungen mussten sogar ganz schließen. Dadurch fehlten nicht nur den Gästen Abwechslung und Gemeinschaft, sondern auch den pflegenden Angehörigen die Entlastung. "Der Aufenthalt in der Tagespflege fördert körperliches und geistiges Wohlbefinden, Stabilität sowie Selbstständigkeit und die daraus resultierende Selbstwirksamkeit. Darauf mussten viele Seniorinnen und Senioren aufgrund der Corona-Einschränkungen oft verzichten. Umso schöner, dass wir ihnen nun, da sie die Tage wieder bei uns verbringen, mit der ’Tovertafel’ ein neues Beschäftigungsangebot machen können", so Rojahn.

In der Tagespflege verbringen Menschen, die trotz Einschränkungen noch in den eigenen vier Wänden leben können, bis zu acht Stunden am Tag. Sie werden in einer Gruppe betreut, nehmen gemeinsam Mahlzeiten ein und beschäftigen sich zum Beispiel mit Kochen, Gedächtnistraining, Gymnastik, Basteln oder Spaziergängen. Dabei profitieren sie von der Gesellschaft, der Kommunikation und der Teilhabe am sozialen Leben – Aspekte, die auch durch die Beschäftigung mit der "Tovertafel" gefördert werden.

Info: Informationen zur Förderaktion unter www.greifbares-glueck.de.