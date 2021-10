Wiesloch. (hds) Es nennt sich "Hackathon", ist eine Kombination aus "Hacking" und Marathon" und beschreibt einen Kreativworkshop, bei dem zu bestimmten Themenfeldern Lösungsansätze erarbeitet werden. Wie jetzt auf Initiative der Volkshochschule Südliche Bergstraße (VHS). Sechs Teams Auszubildender hatten sich zusammengetan, um Vorschläge zu erarbeiten, wie man junge Menschen für das Ehrenamt begeistern könnte. Sie sammelten viele Ideen und präsentierten, wie das Ganze in die Tat umgesetzt werden könnte. Dabei wurden sie "gecoacht".

Im Ausbildungszentrum der Heidelberger Druckmaschinen am Standort Wiesloch-Walldorf waren es jeweils ein Quintett des Gastgebers, der Sparkasse Heidelberg, der Volksbank Kraichgau, der Stadt Wiesloch, vom Hotel Palatin sowie ein gemischtes Team der Unternehmen Schweickert und Draht Mayr, die im kreativen Wettstreit antraten. Ihre Arbeitsergebnisse bewertete eine Jury. "Es geht darum, kreativ zu sein", sagte die Leiterin der VHS, Anette Feuchter. "Wir wollen die Arbeit aller Gruppen honorieren", betonte Rainer Haus, der bei "Heidelberg" für die berufliche Bildung zuständig ist.

Zwischen Fußball und Feuerwehr

Das Gemeinschaftsteam von Schweickert und Draht Mayr demonstrierte einen Rettungseinsatz des Deutschen Roten Kreuzes, die Auszubildenden der Volksbank hatten sich der Übungsleiter in Sportvereinen am Beispiel Fußball angenommen. Die wichtigen Aufgaben der Feuerwehr standen bei der Sparkassen-Mannschaft im Focus, und seitens der Stadt Wiesloch hatte man sich den Kinderschutz ausgesucht und Ansätze für ein Selbstbehauptungstraining entwickelt. Das Palatin wollte junge Menschen fürs Musizieren in einer Band oder Kapelle begeistern, bei den "Heidelberg"-Azubis stand der "Interkulturelle Garten Wurzelwerk" in Wiesloch auf der Agenda. Alle Beiträge suchten Lösungen, wie Jugendliche fürs Ehrenamt und Engagement begeistert werden können.

Da wurden spezielle Events vorgeschlagen, die Bedeutung der sozialen Medien beschrieben, konkrete Umsetzungspläne entwickelt und in den Präsentationen schauspielerisches Talent demonstriert. Bewertet wurden die Auftritte unter anderen von den beiden Bundestagsabgeordneten Lars Castellucci (SPD) und Moritz Oppelt (CDU). Eintrittskarten zu unterschiedlichen Veranstaltungen waren die Preise.

Ausgezeichnet wurden die Stadt Wiesloch (Sozialpreis) und das Palatin (Kulturpreis), in der Kategorie "Customer Experience" behauptete sich die Volksbank, den Innovationspreis nahm das "Heidelberg"-Team entgegen, für die beste Performance wurde die Sparkasse Heidelberg ausgezeichnet, und der "Reality-Preis" ging an Schweickert/Draht Mayr.

Info: Kommende Woche findet ein überregionaler Hackathon der Metropolregion Rhein-Neckar statt. Bei der "educon 21" geht es um Herausforderungen und Lösungsansätze im Bildungsbereich. Die "educon 21" wird sich fast ausschließlich online abspielen. Mehr Infos gibt es hier.