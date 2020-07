In der Ausrichtung von Festen in Reilingen hat Sabine Petzold jahrzehntelange Erfahrung. Die Corona-Krise bedeutet für sie nicht automatisch eine Absage. Foto: Lenhardt

Von Volker Knab

Reilingen. Sabine Petzold gibt nicht so schnell auf. Das gilt auch in Krisenzeiten und für Einschränkungen im öffentlichen Leben, wie derzeit aufgrund der Corona-Pandemie. "Dann muss ich eben sehen, was machbar ist", sagt die Vorsitzende der Reilinger Kultur- und Sportgemeinschaft (KuSg) im Hinblick auf das jährlich im Herbst stattfindende Straßenfest.

Während nach und nach in der Region viele Gemeinden ihre bevorstehenden Großereignisse absagen, steht im Reilinger Veranstaltungskalender nach wie vor der Eintrag: "12. September, Straßenfest". Aber eines stehe jetzt schon fest, erläutert die begeisterte Reilingerin Petzold: In seiner gewohnten Form kann das Straßenfest nicht stattfinden, da es wegen seiner Teilnehmerzahl unter die wegen der Corona-Pandemie untersagten Großveranstaltungen fällt.

"Dann müssen wir es auf einem überschaubaren Niveau halten", erläutert die 67-Jährige, faltet dabei gelassen die Hände und denkt kurz nach. "In solchen Zeiten muss man jedes Wort genau überlegen", sagt sie schmunzelnd und konkretisiert dann ihre Überlegungen, die auf "ein Fest der Dorfgemeinschaft an verschiedenen Plätzen im ganzen Dorf" in Form vieler kleinerer Angebote an nicht zusammenhängenden Orten hinauslaufen. "Es müssen kleinere Events in kontrollierbarem Raum sein", so Petzold. Der Schutz der Menschen müsse dabei aber immer im Vordergrund stehen.

Wenn Petzold damit beginnt, Ideen zu entwickeln, dann plätschert es plötzlich wie in einem Springbrunnen. "Pop-up-Events nannten wir das damals", erklärt Petzold und lacht. Diese Frau hat mit der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen in der Spargelgemeinde eine jahrzehntelange Erfahrung. Das wird im Gespräch schnell deutlich. Mit der Gemeinde und Bürgermeister Stefan Weisbrod pflegen die KuSg und ihre Vorsitzende eine gute Zusammenarbeit bei den Großereignissen in Reilingen. Das sind der Adventsmarkt, der Nachtumzug und eben das Straßenfest. So ist es auch jetzt in diesen Zeiten, in denen sich aufgrund fast täglich erfolgender Änderungen nur schwer etwas planen lässt.

Petzolds Blick verfinstert sich. "Ich glaube, die Zeiten von Groß- oder Leuchtturmveranstaltungen mit Bierzelten sind vorbei – zumindest für die nächsten Jahre", sagt die langjährige KuSg-Vorsitzende. Aber vielleicht sei gerade das eine Chance, um neue und zeitgemäßere Ideen zu entwickeln.

"Ungewöhnliche Plätze oder Orte lassen sich etwa mit Kleinkunstveranstaltungen bespielen", sagt sie und spinnt den Faden weiter. Wichtig sei für die Organisatoren und Vereine jedoch, ein entsprechendes Hygienekonzept aufzustellen.

Für Petzold gibt es noch einen weiteren Grund, auf ein Fest im September nicht zu verzichten. "Für die Vereine ist das derzeit auch eine gute Möglichkeit mit ihren Mitgliedern wieder in Kontakt zu treten", meint Petzold, die inzwischen seit 25 Jahren im KuSg-Vorstand ist und seit zehn Jahren den Dachverband der Reilinger Vereine führt.

Dazu ist sie noch in einigen Vereinsvorständen sowie kommunalpolitisch als Gemeinderätin der Freien Wähler aktiv. Sie weiß daher um die Probleme, die es aufgrund der langen Kontaktbeschränkungen in vielen Vereinen gibt. "Das Vereinsleben ist ziemlich tot", so ihr Befund. Es zu reanimieren, werde für einige zum Problem. Wie es schlussendlich mit dem Reilinger Straßenfest – in welcher Form auch immer – weiter geht, wird sich Mitte Juli entscheiden. Dann steht ein Gespräch mit dem Bürgermeister an, der auch Zweiter Vorsitzender der KuSg ist. Außerdem müssen die Vereine mit ins Boot geholt werden. Und wie hat sie persönlich die Corona-Zeit bisher erlebt? Petzold lacht. "Meine Spanienreise ist den Bach runter gegangen", berichtet sie. "Das Leben geht trotzdem weiter". Aber als "kreativ-aktive Frau" fehle ihr schon was, räumt sie ein.

Unter anderem gibt es wieder viele Unterhaltungen vor dem Fenster oder "an der Staffel" am Eingang. Auch mit Abstand kann man sich bestens austauschen, und ältere Menschen freuen sich über jeden Kontakt. Eigentlich ist es wie früher, als man sich von Fenster zu Fenster über die Straße hinweg unterhielt. Nun habe man die Geburtstags-Glückwünsche eben vor der Haustür gemäß der Hygieneschutzauflagen überbracht, erzählt die Reilingerin. Aber inzwischen läuft das Leben ja wieder an, und Sabine Petzold freut sich schon auf ein Ereignis, das bereits feststeht, wie sie zum Abschied verrät: Am 28. August gibt es in Reilingen ein bestuhltes Open-Air-Kino.