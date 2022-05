Eberbach. (pol/mare) Mehrfach sind Menschen in der Region Opfer der aktuellen WhatsApp-Betrugsmasche geworden. Von zwei Fällen berichtet die Polizei:

Eine 62-jährige Eberbacherin wurde im Laufe der vergangenen Tage mehrfach Opfer der aktuellen WhatsApp-Betrugsmasche.

Am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr erhielt die Frau eine Nachricht via WhatsApp, die angeblich ihr Sohn geschickt haben soll. Dieser angebliche Sohn bat sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und einer "neuen Handynummer", ihm rund 2000 Euro zu überweisen, was die Frau auch tat.

In den folgenden Tagen erhielt sie weitere Nachrichten mit der Bitte, weiteres Geld zu überweisen. Bis zum Donnerstag summierten sich die Beträge auf insgesamt über 8000 Euro.

Als am Abend des 12. Mai der Sohn der 62-Jährigen zufällig zu Besuch bei seiner Mutter erschien, stellten beide den Betrug fest und informierten die Polizei.

Ein 61-jähriger Mannheimer wurde im am Mittwochs Opfer der WhatsApp-Betrugsmasche.

Er erhielt kurz nach 13 Uhr eine Nachricht via WhatsApp, die angeblich dessen Tochter geschickt haben soll. Diese angebliche Tochter bat ihn um Überweisung offener Rechnungen auf eine zugesandte Kontoverbindung, was der Mann auch tat.

Schließlich bekam der 61-jährige Zweifel und erstattet Anzeige bei der Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3000 Euro.

Das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.