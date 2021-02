Weinheim/Mannheim. (cab) Vom 15. bis 19. Februar werden am Bahnhof von Weinheim die Weichen erneuert. Daher fallen in dieser Zeit alle Züge der S-Bahn-Linie S 6 im Abschnitt Ladenburg-Bensheim aus. Gleiches gilt für die RB-Linie 69 zwischen Weinheim und Fürth. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) am Freitag mit. Demnach würden auf diesen Verbindungen Ersatzbusse fahren. Auch einzelne Züge der RB-Linie 67/68 würden morgens nur auf Teilabschnitten verkehren, so die DB.

Während der Weinheimer Bauarbeiten ist in Ladenburg Endstation und Startpunkt der S 6 auf der Strecke Mainz-Mannheim-Bensheim. Im gesamten Abschnitt Mannheim-Bensheim entfällt vom 15. bis 19. Februar die S-Bahn dieser Linie, die in Mannheim um 0.45 Uhr losfährt. Die Ersatzbusse fahren laut DB zu abweichenden Fahrzeiten und orientieren sich am Anschluss an die S 6. Auch die Busse, welche die RB 67/68 auf Teilabschnitten zwischen Frankfurt, Mannheim und Heidelberg an manchen Tagen ersetzen müssen, verkehren abweichend vom Fahrplan. Außerdem halten sie nicht in Neu-Edingen/Friedrichsfeld.

Reisende und Pendler sollten die Aushänge an den Bahnhöfen beachten. Weitere Infos unter www.bauinfos.deutschebahn.com, m.bahn.de und www.bahn.de/Reiseauskunft