Weinheim/Heidelberg. (kaz) Das ist die wunderbare Geschichte eines kleinen Vogels, der sein Leben einer Katze zu verdanken hat. Sie wird erzählt von Volker Voigtländer, der Mitglied im Nabu Heidelberg und Mitbegründer der "Mauerseglerhilfe Rhein-Neckar" ist.

Es war während der ersten heftigen Hitzewelle Ende Juni (bis zu 39 Grad), als ein fast noch nacktes Mauerseglerküken, fortan Kunigunde genannt, die Glutofentemperaturen in seinem Dachquartier in Weinheim nicht mehr aushielt und sich in die Tiefe stürzte. Nur wenige solcher Hitzeopfer überleben den Sturz und kaum eines die dann folgende Begegnung mit einer Katze. Doch Kunigunde hatte unglaubliches Glück.

Der Kunigunde genannte Mauersegler im "Trainingslager" wenige Tage vor dem Ausfliegen. Foto: zg

Katze Lilly fand sie in irgendeinem dunklen Winkel, nahm sie zart in ihr Maul und brachte sie nach Hause zu seiner Familie - ohne auch nur einen Kratzer in der von jungen Federkielen noch kaum bedeckten Haut zu hinterlassen. Lillys Frauchen übernahm noch in der Nacht die Erstversorgung, bettete Kunigunde weich in einem Karton und träufelte Wasser seitlich in ihren Schnabel.

Am Tag darauf besorgte sie Fütterungsinsekten, sogenannte Heimchen, und gab diese stündlich dem stets heißhungrigen Küken. Die Frau machte alles richtig, denn Hackfleisch oder Mehlwürmer sind für einen Jungsegler vor allem wegen irreversibler Gefiederschäden auf Dauer tödlich. Kunigunde machte es ihrer Fütterin nicht schwer, sie war stets zur Nahrungsaufnahme bereit und öffnete freiwillig ihren Schnabel.

Der Mauersegler hatte schon eine Woche später „Heißhunger“. Foto: zg

Bei älteren Seglern hingegen ist das Füttern meist sehr mühsam und kann dann nur unter behutsamem Zwang erfolgen mittels einer Technik, die erlernt werden muss. Ihre Pflegerin nahm Kunigunde mehrere Tage mit zur Arbeit und fütterte stündlich, ihr Chef hatte viel Verständnis. Auf Dauer war das natürlich nicht möglich, doch weder ihre Tierärztin noch die hoffnungslos überlastete Frankfurter Mauerseglerklinik konnten Kunigunde übernehmen.

Schließlich wandte sich die Frau an den "Arbeitskreis Mauersegler" beim Heidelberger Nabu, "und so kam Kunigunde eine Woche nach ihrer Rettung durch Katze Lilly am 2. Juli in unsere Obhut: vital, unersättlich und ohne jeden Hinweis auf eine ’posttraumatische Belastungsstörung’. Die folgenden Wochen waren bei allem Aufwand eine reine Freude. Kunigunde nahm stetig zu, entwickelte ein bildschönes Federkleid und trainierte fleißig ihre Flugmuskulatur", so Voigtländer.

In den Tagen vor ihrem Abflug wurde sie aber unruhig, blickte in die Ferne, und ihr Appetit ließ merklich nach. Mit dem Idealgewicht von 40 Gramm und nach einer letzten Mahlzeit flog sie am frühen Abend des 28. Juli über Stift Neuburg in Richtung Neckar ab, pfeilschnell und scheinbar mühelos.

Nun wird sie wohl schon mit anderen Artgenossen auf dem Weg nach Afrika sein, die meisten Segler haben Heidelberg pünktlich und wie gewohnt Anfang August verlassen.