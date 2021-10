Von Philipp Weber

Weinheim. Der berüchtigte Ausspruch von Winfried Kretschmann passte wie die Faust aufs Auge: "Es kann nicht sein, dass der Rote Milan über die Energiewende entscheidet", hatte sich der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg in einem Interview zitieren lassen. Wie eine verspätete Antwort kam dieser Tage das Weinheimer "Forum Gegenwind" von der gleichnamigen Bürgerinitiative daher. Im Mittelpunkt des Abends stand Marcel Münderle – ein Mann, der dem Artenschutz sein Leben gewidmet hat, "mit allen Freuden und Tränen", so der Biologe und Gutachter der Hirschberger Firma Rifcon im RNZ-Gespräch.

Er war von "Gegenwind" beauftragt worden, die Artenvielfalt in dem ehedem für Windkraftinvestoren vorgesehenen Bereich "Geiersberg/Goldkopf" zu untersuchen. Die Stadt Weinheim hatte in dem Gebiet oberhalb des Ortsteils Lützelsachsen eine Vorrangzone für Windkraft definiert, um im Gegenzug an allen anderen Orten im Stadtgebiet Windenergieanlagen auszuschließen. So sieht es die Rechtslage in Baden-Württemberg vor. Die Bürgerinitiative war dagegen vorgegangen und hatte das von der Stadt vorgelegte Gutachten zum Artenschutz als mangelhaft kritisiert. 2018 scheiterte die Vorrangzone vor der Unteren Naturschutzbehörde, die auf Kreisebene angesiedelt ist. Die Stadt musste ihr Vorhaben aufgeben.

Dennoch will "Gegenwind" weiter Aufklärung betreiben. Die Aktiven sehen sich dabei nicht als Gegner der Windkraft, sondern fordern "sachliche" Abwägungsprozesse ein. Beim bereits siebten Forum stand der Schutz der Vogelwelt im Vordergrund. Münderle hat im einstigen Vorrangbereich für Windkraft sowie in dessen unmittelbarer Umgebung 67 Vogelarten gezählt, darunter sind insgesamt 15 streng geschützte.

Bei sechs Arten liegt eine Gefährdung durch Kollision mit Windkraftanlagen vor. Aus Sicht der Initiative ein eindrücklicher Beweis für den Wert des Wald- und Wiesengebiets, das auch nicht-kollisionsgefährdeten Arten ein Brut- und Nahrungshabitat biete. Münderle nahm sich Zeit, um die Brüter vorzustellen – aber auch die Zugvögel, deren Routen ebenfalls über Bergstraße und Odenwald hinwegführen.

Um gerade diese Arten nachzuweisen und mögliche Folgen von Windenergieanlagen für die Populationen zu ergründen, benötigten Planer eigentlich auf Jahre angelegte Studien, sagte er. Interessant an Münderles Ausführen war, dass sich seine Sorgen keineswegs zu 100 Prozent mit denen von Anliegern etwaiger Windräder decken.

So nehmen die Akteure von "Gegenwind" oft das Argument auf, dass Baden-Württemberg nur einen 700-Meter-Abstand zwischen Windenergieanlagen und Wohnbebauung vorsieht. In Hessen und Rheinland-Pfalz beträgt der Abstand einen Kilometer. Aber wo kommt man hin, wenn man den einhält?, fragte Münderle. Die Antwort: Oft genau dorthin, wo die Welt aus Sicht eines Artenschützers "noch in Ordnung ist". Er und seine Kollegin Ute Timmermann, die sowohl bei Rifcon als auch im Klimaschutzmanagement der Stadt Weinheim beschäftigt ist, plädierten für Stromerzeugung an anderer Stelle. Dort, wo der Mensch bereits massiv in die Natur eingegriffen hat.

Ein Thema war dagegen zu erwarten: Die Frage nach dem Sinn von Windenergieanlagen in windschwachen Regionen. Während einige Teilnehmer ideologiegetriebene Subventionen witterten, nahm Ralf Hilpert eine differenziertere Position ein. Der Vorstand des Weinheimer Naturschutzbundes (Nabu) stellte die Frage in den Raum, wie der heftig ansteigende Hunger auf elektrischen Strom ohne Windenergie zu stillen ist. Gleichzeitig plädierte er für Artenschutz: "Es bleibt eine Von-Fall-zu-Fall Entscheidung."