Von Alexander Albrecht

Weinheim. Verkehrsunfälle, Diebstähle oder Schlägereien: Die Verhandlungen am Weinheimer Amtsgericht sind in der Regel allenfalls von lokalem Interesse. Am Dienstag, 15. Februar, ist um 12.45 Uhr ein Strafprozess angesetzt, der ein bundesweites Schlaglicht auf die Justiz in der Zwei-Burgen-Stadt wirft. Das liegt vor allem an den gerichtserfahrenen Beteiligten, die in ihren Ansichten zu einem sehr heiklen Thema kaum weiter auseinanderliegen könnten.

Kristina Hänel hat zivilrechtlich bereits gegen Klaus Günter Annen gewonnen. Foto. dpa

> Die Ärztin: Die Gießenerin Kristina Hänel geriet in die Schlagzeilen, als sie in mehreren Verfahren wegen Werbung für Schwangerschaftsabbruch zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Aktuell liegt in dem Fall eine Verfassungsbeschwerde der Medizinerin beim Bundesverfassungsgericht vor. Hänel kämpft für die Abschaffung des Paragrafen 219 a im Strafgesetzbuch, dessen Reform 2019 vom Bundestag verabschiedet wurde. Seitdem dürfen Ärzte und Kliniken darüber informieren, dass aber nicht wie sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen und auf neutrale externe Informationsangebote hinweisen.

Dass sie selbst Abtreibungen durchführt, sei nicht geplant gewesen, sagte Hänel einmal in einem Interview. Als junge Ärztin und Mutter von zwei kleinen Kindern haben sie einen passenden Beruf gesucht und Beratungen von ungewollt Schwangeren bei Pro Familia gemacht. Aber es fehlten immer häufiger Mediziner, die den betroffenen Frauen halfen. Also sah sich Hänel in der Pflicht, den Schwangeren zu helfen.

> Der Angeklagte: Klaus Günter Annen, Katholik und radikaler Abtreibungsgegner. Der Weinheimer vergleicht den Schwangerschaftsabbruch mit dem Holocaust und bezeichnet ihn als "Babycaust". Er hat mehrere Hundert Ärzte, darunter auch Hänel, wegen Werbung für Abtreibung angezeigt – ist wegen seiner Äußerungen aber auch schon zu einer Bewährungsstrafe und zu Geldstrafen verurteilt worden. So hatte er einem Mannheimer Mediziner, der Abtreibungen vornahm, vorgeworfen, "Mord an Kindern" zu praktizieren.

> Der Fall: Wie die Weinheimer Amtsgerichtsdirektorin Eva Lösche auf Anfrage der RNZ sagte, ist Annen bei dem Prozess am kommenden Dienstag von der Staatsanwaltschaft Mannheim wegen Beleidigung angeklagt. Es könnte aber auch um Volksverhetzung gehen. Zuvor hatten Hänel und das ihr nahe stehende Institut für Weltanschauungsrecht Strafanzeige gegen den Abtreibungsgegner gestellt. Die Ärztin ist als Zeugin geladen, wie sie in einer Pressemitteilung bekannt gab. Annen hatte offenbar einen Strafbefehl nicht akzeptiert, weshalb es jetzt zu der Verhandlung kommt.

> Der erste Prozess: Im vergangenen Jahr erzielte die hessische Ärztin bereits einen Teilerfolg gegen Annen. Das Landgericht Hamburg untersagte ihm Äußerungen über Hänel, in denen Schwangerschaftsabbrüche mit dem Holocaust verglichen und gleichgesetzt werden. Die Medizinerin müsse es nicht hinnehmen, mit Wachmannschaften und Ärzten in den Konzentrationslagern der Nazis in einem Atemzug genannt und mit dem Ausdruck "entartet" belegt zu werden, hieß es. Zudem sprach das Gericht Hänel 6000 Euro Entschädigung zu. Weiterhin lesbar bleiben dürfen nach dem Urteil Aussagen Annens auf seiner Website, nach denen an den Händen der Ärztin Blut klebe und sie menschenverachtende Verbrechen begehe. Dies müsse Hänel als Meinungsbeitrag hinnehmen, entschieden die Richter.

> Die Kundgebung: Das Institut für Weltanschauungsrecht hat für Dienstag von 10 bis 12 Uhr eine Aktion vor dem Amtsgericht angemeldet. "Wir Feministinnen kämpfen für unser Recht, über unseren eigenen Körper zu bestimmen", steht in dem Aufruf. Das Institut schließe sich der Bildungsstätte Anne Frank an. Wer Schwangerschaftsabbrüche mit der systematischen Verfolgung und Vernichtung von Jüdinnen und Juden im Nationalsozialismus gleichsetze und Ärztinnen und Ärzte mit faschistischen Mördern vergleiche, müsse gestoppt werden.