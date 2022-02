Weinheim. (web) Bestürzende Nachrichten aus Weinheim: Der Landtagsabgeordnete und Stadtrat Uli Sckerl ist im Alter von 70 Jahren verstorben. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt Weinheim auf RNZ-Anfrage. Die Verwaltung der Kommune, in der Sckerl lebte und sich bis fast zuletzt politisch und gesellschaftlich einbrachte, war zuvor vom Kreisverband Neckar/Bergstraße von Bündnis90/Die Grünen informiert worden.

Sckerl gehörte von 2006 bis zu seinem Tod dem Landtag von Baden-Württemberg an. Neben seinen inhaltlichen Schwerpunkten in der Innenpolitik widmete sich Sckerl zahlreichen Aufgaben in der Grünen-Fraktion und galt als innerparteilicher Strippenzieher und Weggefährte von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Zuletzt hatte die Corona-Politik viel Raum in seiner Arbeit eingenommen. Völlig überraschend kam am 12. Januar die Nachricht, dass Sckerl mit einer Krebserkrankung kämpft. Er hatte dies zunächst der Landtagsfraktion mitgeteilt, sich dann aber auch öffentlich geäußert. Er ziehe sich einstweilen aus dem politischen Betrieb zurück, um sich in weitergehende medizinische Behandlung zu begeben, hatte er mitgeteilt.

Weinheims Oberbürgermeister Manuel Just zählte zu den Ersten, die ihm im Namen der Stadt Weinheim möglichst gute Genesung wünschten. Dem schloss sich der Gemeinderat später in einer Sitzung noch einmal ausdrücklich an. Nun ist es anders gekommen – und Weinheim trauert.