„Ruhe bewahren, das Wetter genießen“: Am Sonntagnachmittag drängte es viele raus aus den eigenen vier Wänden. Am Weinheimer Marktplatz war kaum noch ein Tisch frei. Vormittags hatte das noch ganz anders ausgesehen. Foto: Kreutzer

Von Carsten Blaue

Weinheim.Der dritte Sonntag der Passionszeit ist ein stiller. Draußen scheint die Sonne. In der evangelischen Stadtkirche am Marktplatz feiert die Johannisgemeinde Gottesdienst. Die Konfirmanden haben ihn gestaltet. Ihr Thema: Freundschaft. Nicht die Corona-Krise, obwohl sie doch in allen Köpfen ist und vor den Gemeindehäusern nicht Halt macht. Auf dem Marktplatz sitzen zur Vormittagsstunde nur wenige draußen vor den Cafés und Kneipen und genießen die Wärme.

Im Schlosspark ist mehr los. Spaziergänger, Jogger, Walker, junge Familien auf dem großen Spielplatz. Fragt man die Menschen danach, was sie angesichts der Virus-Gefahr und ihrer Folgen für das öffentliche Leben empfinden, dann ist die Stimmung irgendwo zwischen Zuversicht und der Ungewissheit, was noch kommen mag. Das nagt an vielen.

Auch an denen, die langsam um ihr Geschäft fürchten. Gerald Haas steht hinter der Theke in seinem "Diebsloch", einer der ältesten Marktplatz-Kneipen: "Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Da ist eine große Bedrückung. Ich habe Angst um meine Existenz, um meine Familie. Entweder die Behörden bestimmen in den nächsten zwei Wochen, dass wir zu machen müssen. Oder wir machen es selber, wenn es finanziell nicht mehr geht." Denn bei ihm ist es wie bei seinen Kollegen: Ohne Gäste kein Umsatz bei gleichbleibenden Kosten. Haas sagt, in den vergangenen zwei Wochen habe er rund 30 Prozent weniger eingenommen. Andere sprechen von Einbußen am Samstag im vierstelligen Bereich. "Wir am Marktplatz arbeiten eng zusammen", sagt der Gastronom. Denn für sie alle bricht auch durch die Absagen von Großveranstaltungen wie dem Sommertagszug viel weg. Gemeinsam hätten sie schon einen Brief an die Stadtverwaltung geschrieben, sagt Haas. Vielleicht ist Hilfe möglich.

Was wird aus der "Feiergesellschaft"?

Am Ende gibt er sich zwar kämpferisch und sagt Sätze wie "Da müssen wir jetzt durch. Wir werden kämpfen". Aber er fragt sich auch: "Wenn das alles hier vorbei ist, was wird dann wohl aus unserer bisherigen ’Feiergesellschaft’?". Derweil ist der Weinheimer Stadtführer Franz Piwa ins "Diebsloch" gekommen: "Ich habe keine Angst vor dem Virus", sagt der 80-Jährige. Aber überlegen, ob man die öffentlichen Führungen absagt, müsse man schon. Am Freitagabend hat er seinen Fackelrundgang gemacht: "Von den Angemeldeten kam die Hälfte. Zur Steinbruchführung kamen gerade zehn von 30. Ich kann’s verstehen." Auch gebuchte Führungen wurden von den Gruppen schon abgesagt. Piwa findet, man sollte es mit der Verunsicherung nicht übertreiben, aber aufpassen. "Wir begrüßen uns mit dem chinesischen Freundschaftszeichen", sagt er und lächelt.

"Vielleicht kommt der dicke Hammer erst noch", sagt dagegen ein Mittvierziger mit Rammstein-Kappe im Schlosspark. Er geht mit seiner Partnerin spazieren. "Es ist ja fast das Einzige, was man noch tun kann." Wenn man das Selbstverständliche beachte, müsse man wohl keine Bedenken haben: "Und man sollte eben einfach keine Fremden mehr umarmen", sagt er und lacht dann trotz seiner "schlechten Stimmung" doch noch.

Grundsätzlich besser gelaunt ist der 36 Jahre alte Familienvater, der mit seiner 39-jährigen Frau die Kinder beim Spielen im Sandkasten beobachtet. Die Kleinen sind zwei und vier und sehen Oma und Opa gerade wenig. Um die Großeltern zu schützen: "Man muss das Beste aus der Situation machen und hat jetzt wenigstens viel Zeit für die Familie."

Der 36-Jährige macht die Erfahrung, dass sich die Menschen in der Krise sogar positiv verändern können: "Ich war am Samstag um 7.30 Uhr beim Penny in Birkenau einkaufen. Alle waren superfreundlich. Ich habe das Gefühl, man rückt zusammen. Alle sind freundlicher, menschlicher zueinander." Das sei auch nötig: "Denn ich glaube, das alles wird noch Monate dauern und ist nicht in ein paar Wochen vorbei." In der aktuellen Situation könne man froh sein, wenn man nicht selbstständig ist, sagt er. Die Betreuung der Kinder sei jetzt kein Problem, ergänzt seine Partnerin: "Ich bin daheim."

Derweil läuft ein schwitzendes Pärchen von der Tischtennisplatte am "Blauen Hut", einem Turm in Weinheims alter Stadtmauer, in Richtung Bolzplatz im Exotenwald zum Kicken. "Das alles ist doch so grausam", sagt der etwas beleibte Mann: "Fast alles ist zu." Aber er versteht es. Zumal er nicht frei ist von Angst vor dem Coronavirus: "Na, die Stimmung ist so halbe-halbe. Man passt halt auf."

In der evangelischen Stadtkirche haben die über 20 Konfirmandinnen und Konfirmanden derweil ihren verdienten Applaus bekommen. Die Gemeinde hat im Gottesdienst auch aus Psalm 46 gebetet: "Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben". Drei Wochen lang wird es keine Veranstaltungen im Gemeindehaus neben der Kirche geben. "Aber trotz allem wollen wir Gottesdienst feiern", sagt Pfarrer Stefan Royar. "Ostern sehen wir, wie wir es machen." Auf jeden Fall sei es gut, "wenn wir zusammenstehen und beten". Ruhe bewahren und das Wetter genießen, empfiehlt der Pfarrer zum Schluss. Das denken sich auch viele andere. Am frühen Nachmittag ist auf dem Marktplatz kaum noch ein Tisch frei.