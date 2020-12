Von Christine Frei

Er ist ein Einzelgänger – zwar reiht er sich in die Kette der bewaldeten Berge am nördlichen Ende des Odenwalds, doch seine Kegelform macht ihn unverkennbar: der Melibokus. Diese Besonderheit reizt, erkundet zu werden. Sehr anstrengend? Eher moderat, denn der Aufstieg erfolgt in Etappen über das Auerbacher Schloss. Mit dieser Attraktion im Visier vergisst man schnell, Höhenmeter zu zählen, und schon bald ist die Hälfte davon zurückgelegt.

Das Schloss beflügelt die Fantasie – sehr spannend ist der derzeit nicht zugängliche Innenbereich. Vor dem verriegelten Tor stehend lässt sich begutachten, welche der früheren Eroberungstaktiken am erfolgversprechendsten wäre – Kriegsgeräte wie Rammbock und Belagerungsturm haben natürlich keinen Platz im Rucksack. Doch ein Pfad lädt ein, die Anlage zu umrunden und die eindrucksvolle Größe ganz friedlich in sich aufzunehmen.

So ausgesöhnt ist der Übergang zu den beiden Gipfeltürmen des Melibokus leicht zu nehmen. Auch ohne die (derzeit nicht mögliche) Besteigung kann ein Weitblick in Richtung Rheinebene genossen werden. Der Melibokus, auch Malschen genannt, ist mit 517 Metern Höhe die höchste Erhebung an der Hessischen Bergstraße. Ihn umgibt ein Fauna-Flora-Habitatgebiet von europäischer Bedeutung, das seine Laubwaldgesellschaften wie Waldmeister-Buchenwald und Eichenmischwald schützt. Viele Details lassen sich in diesen Pflanzengemeinschaften erforschen, die Wanderwege werden von stattlichen Bäumen begleitet.

Der letzte Teil der Strecke verläuft panoramaträchtig durch sonnenverwöhnte Weingärten entlang dem Westrand des Odenwalds, zuletzt durch ein Villenviertel von Auerbach.

ZUM MELIBOKUS

Strecke: Rundwanderung vom Parkplatz in der Weidgasse von Auerbach. Mit der Wandermarkierung "blaue Burg" des Burgensteigs bergauf gehen, über das Auerbacher Schloss zum Wanderparkplatz "Not-Gottes-Kapelle". Von hier der "gelben Sechs", zuerst noch mit der "gelben Sieben", bis auf den Melibokus folgen. Bergab auf zunächst gleichem Weg, man orientiert sich aber am "roten N", das nach Zwingenberg leitet. Am Ortsbeginn mit dem "gelben B" nach links abbiegen und bis zum Ausgangspunkt gehen.

Länge: rund 12 Kilometer

Höhenunterschied: etwa 400 Meter

Dauer: rund dreieinhalb Stunden ohne Pausen

Anfahrt & Parken: Von Heidelberg auf der A 5 über Bensheim weiter auf der Bergstraße B 3 bis Auerbach fahren. Rechts in die Bachgasse und links in die Weidgasse abbiegen, dort befindet sich ein großer Parkplatz.

ÖPNV: Von Heidelberg Hauptbahnhof gibt es gute Zugverbindungen nach Bensheim. Dort kann man mit dem Anruf-Linien-Taxi in Richtung Hochstädten Felsbergstraße bis zur Haltestelle Auerbach Weidgasse fahren.

Verpflegung: Picknick mit Panorama ist an der Luciberg Hütte über Zwingenberg möglich. Auch im weiteren Verlauf gibt es Optionen mit Ausblick. Zuerst wird die Paul-Forster-Hütte zwischen dem Auerbacher Schloss und dem Melibokus erreicht. Die Burgschenke im Schloss wird voraussichtlich ab März wieder geöffnet sein. Der sogenannte "Erfrischungsraum" auf dem Melibokus ist geschlossen.

Karten: Blatt 5, Bergstraße-Odenwald, Wander- und Radwanderkarte, 07/2018, 1:20 000, ISBN 978-3-947593-04-0