Von Christine Frei

Oberderdingen. Der Eindruck vom Kraichgau mit vorwiegend offenen Landschaften und Radwegen bedarf einer Korrektur, denn diese Tour bei Oberderdingen führt in etwa zur Hälfte durch wunderbaren, schattenspendenden Wald. Die Wege nehmen als Rad- und Forstweg oder Pfad überraschende Wendungen. Mehrere genussvoll lange Abschnitte folgen Höhenrücken, durch die umliegende, eher flache Landschaft werden Fernblicke möglich.

Natur unterwegs: Ein seltener Roter Ampfer-Glasflügler trinkt aus der Blüte einer Prunkwinde. Foto: Christine Frei

Hier ist auch die Gegend der Steine, die um 1900 eine bedeutende Rolle im Leben der "Derdinger" spielten: Jede fünfte Familie bezog ihr Einkommen daraus. Sandsteine, die aus mehreren Vorkommen im Umland gewonnen wurden, waren ein begehrtes Baumaterial. Kurz nach der am Weg stehenden Lore lässt sich links ein Blick in einen ehemaligen Steinbruch erhaschen. Einen noch tieferen Blick ins Gestein ermöglicht die Klippe am Derdinger Horn später im Verlauf der Wanderung: Als sogenanntes "geologisches Fenster" sind über rund 200 Millionen Jahre alte horizontale Schichtungen aus Gips, Sand und Ton sichtbar – die grauen und grünen Schichten sind durch Meeres- und Flussablagerungen entstanden, die rote Schicht durch Windeinwehungen. Dieser sogenannte Gipskeuper ist geeignet für Weinbau, der wohl deshalb hier die Landschaft so prägt.

Der Amthof in Oberderdingen besteht aus mehreren Gebäuden, dazu gehören das Torwächterhaus mit Torbogen und der dahinter aufragende Glockenturm. Foto: Christine Frei

Zum Ende der Tour führt ein Hohlweg abwärts nach Oberderdingen. In der anschließenden Oberen Gasse sind schon einige der kuriosen Fachwerkhäuser vertreten. Restliche Energie ist gut investiert in einen kurzen Abstecher in die rechts abzweigende Hintere Gasse und von dort links in den Hegelweg bis zur Nummer 1, dem ältesten, um 1500 errichteten Fachwerkhaus im Ort. Am Ausgang der Oberen Gasse grüßt schon das schmucke Alte Rathaus, und dahinter folgt der Komplex des Amthofs zum gemütlichen Durchschlendern. Er wurde im frühen 14. Jahrhundert als wirtschaftlicher Stützpunkt des Klosters Herrenalb errichtet. Und wer findet jetzt noch das Schlupfloch in der zum Schutz angelegten Ringmauer? Nur dann kann der Tag als vollständig in das imaginäre Büchlein der Kraichgau-Experten eingehen.

AMTHOFTOUR

Strecke: Rundwanderung bei Oberderdingen, das Wanderzeichen OD1 auf lila Grund führt über die gesamte Länge. Start und Ziel liegen am Amt-hof in Oberderdingen. Alternativ kann die Runde auch vom Wanderparkplatz Horn begonnen werden oder einem anderen Punkt an der Strecke. Um die Panoramen optimal im Blick zu haben, ist sehr zu empfehlen, im Uhrzeigersinn zu laufen: dafür vom Amthof aus in nördlicher Richtung starten, über den Marktplatz und entlang der Brettener Straße.

Länge: rund 16 Kilometer

Höhenunterschied: etwa 350 Meter

Dauer: rund viereinhalb Stunden ohne Pausen

Anfahrt & Parken: Von Heidelberg auf der A5 Richtung Karlsruhe und der A6 Richtung Heilbronn bis zur Ausfahrt 34 Sinsheim-Steinsfurt fahren. Von dort gelangt man über Landstraßen und – vor Eppingen – auf der B 293 nach Oberderdingen. Gute Parkmöglichkeiten im Ort.

ÖPNV: Von Heidelberg mit Regionalexpress und S4 über Bretten zum Haltepunkt "Oberderdingen-Flehingen Industrie" fahren, weiter mit dem Bus 145 zur Haltestelle "Amthof, Oberderdingen".

Verpflegung: Picknick an vielen schönen Plätzen oder Einkehr zwei Kilometer nach dem Start im Gasthaus "Zur Ölmühle", Ölmühle 2, 75038 Oberderdingen, Telefon 0 70 45/7 20

Karte: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg, Wanderkarte Bretten mit Stromberg-Heuchelberg, Maulbronn, Blatt W216, 1 : 25000, 1. Auflage 2021, ISBN 978-3-86398-442-7

Idee: Die Tour wurde uns von Helmut Zimmermann vorgeschlagen und ist der Broschüre "Zu Fuß! Wanderbahnhof Kraichgau" entnommen. Sie kann als pdf von der Homepage https://www.kraichtal-tourismus.de/erleben-entdecken/wandern/wanderbahnhoefe heruntergeladen werden.