Schwetzingen. (sha) Viola Kunstmann wurde am vergangenen Samstag an der Pforte der GRN-Klinik Schwetzingen abgewiesen, als sie sich als Kontaktperson ersten Grades auf Corona testen lassen wollte. Klinikleiterin Katharina Elbs nimmt in der

GRN-Klinik Schwetzingen lehnte Corona-Test ab

Schwetzingen. (sha) Viola Kunstmann wurde am vergangenen Samstag an der Pforte der GRN-Klinik Schwetzingen abgewiesen, als sie sich als Kontaktperson ersten Grades auf Corona testen lassen wollte. Klinikleiterin Katharina Elbs nimmt in der Rhein-Neckar-Zeitung zu den Gründen Stellung.

"An den GRN-Kliniken werden bei Personen, die als medizinische Notfälle in die Klinik kommen – sowohl an Werktagen als auch am Wochenende – dann Tests durchgeführt, wenn sie entsprechende Symptome aufweisen. Ohne entsprechende Symptome führen wir keine elektiven Tests durch. Für uns ist es im Gegenteil wichtig, dass Menschen, die unter Verdacht stehen, mit Corona infiziert zu sein, eben nicht in die Klinik kommen. Außer, sie leiden an so starken Symptomen, dass sie ihr Leben in Gefahr sehen beziehungsweise eine medizinische Behandlung im Krankenhaus notwendig ist. Dann werden sie selbstverständlich behandelt.

Zum Schutz unserer Patienten und Mitarbeiter haben wir für Corona-Verdachtsfälle extra das Testzentrum in Schwetzingen eingerichtet. Das Ansteckungsrisiko in der Klinik wäre sonst einfach zu groß. Das korrekte Vorgehen wäre gewesen, telefonisch das Gesundheitsamt zu kontaktieren und für 14 Tage in häuslicher Isolation zu bleiben. Aber auch das Gesundheitsamt veranlasst einen Test auf Covid 19 nicht, so lange keine Symptome vorliegen. Ein solcher Test würde zu einer Scheinsicherheit führen. Ein negatives Ergebnis eines Covid 19-Tests ohne Erkältungssymptome ist keine Garantie dafür, nicht mit dem Virus infiziert zu sein.

Ähnlich wie bei einem zu früh durchgeführten Schwangerschaftstest kann der Test zwar zunächst ein negatives Ergebnis anzeigen, ein paar Tage später aber doch noch positiv ausfallen. Deshalb ist es so wichtig, dass Menschen sich in häusliche Isolation begeben, wenn sie befürchten, an Corona erkrankt zu sein. Die Notaufnahme ist Menschen vorbehalten, die einer Krankenhausbehandlung bedürfen."

[-] Weniger anzeigen