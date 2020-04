Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim/Heidelberg. Weihnachten im April? Für die Deutsche Post und ihre Pakettochter DHL schon. Das Unternehmen sieht auch in seinen Postleitzahlbezirken 67, 68 und 69 seit März "eine täglich steigende Zahl von Sendungen, deren Menge mittlerweile Vorweihnachtsniveau erreicht hat", bestätigt Gerold Beck, Regionalsprecher des Konzerns, der RNZ. Die Zahl werde mit Blick auf die Feiertage und die verbotenen Osterbesuche weiter wachsen. Doch wer in diesen Tagen noch Ostergrüße versenden möchte, braucht vor allem eines: Geduld.

Der sehr plötzliche Anstieg zeige zudem, dass gerade auch kleine Händler der Metropolregion verstärkt auf Onlinedienste setzen, um ihre Waren bei Schließung der Ladenlokale an den Konsumenten zu bringen. Es könne deswegen zwar vereinzelt zu Verzögerungen kommen, etwa bei Abholungen. Man sei aber dabei, Kollegen aus derzeit weniger gefragten Bereichen – etwa dem Brief- oder dem Landfrachtgeschäft – vermehrt für die Paketzustellung einzusetzen.

"Bisher kommen die allermeisten Sendungen ohne Verzögerungen bei den Empfängern an", beruhigt der Postler. Beck führt dazu an, dass in den vergangenen zwei Wochen über 90 Prozent aller Briefe und 85 Prozent der Pakete einen Tag nach Ankunft im Sortierzentrum an ihre Empfänger geliefert worden sind. Also fast das gleiche Qualitätsniveau wie in normalen Zeiten.

Der Krankenstand unter den 4100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Briefzentren Mannheim und Ludwigshafen sowie im Paketzentrum Speyer und bei allen Postzustellern sei im "Normalbereich". Die gesamte Brief- und Paketzustellung in der Metropolregion laufe nach wie vor "ohne betriebliche Einschränkungen".

Der Schalterbetrieb hingegen leidet unter der Corona-Pandemie: "Angesichts der derzeitigen Situation kommt es vor, dass einzelne Filialen und Paketshops schließen müssen oder eingeschränkte Öffnungszeiten haben", so der Pressesprecher weiter.

Deshalb brauchen jene, die jetzt noch schnell ein Paket verschicken oder Briefmarken kaufen wollen, Beharrlichkeit und Zeit. Manche Filialen und Postshops haben ihre Öffnungszeiten verkürzt und ihre Verkaufsstellen nur zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet statt etwa wie gewohnt von 9 bis 18 Uhr. Hinzu kommen die allgemeinen Infektionsschutzmaßnahmen wie Plexiglasscheiben, die an jedem Schalter herunterhängen, und der Mindestabstand von 1,50 Meter, den Kunden einhalten sollen.

Das erinnert an das Weihnachtsgeschäft, denn es kommt vermehrt zu Warteschlangen – oft vor den Filialen und Agenturen, wenn sich nur eine begrenzte Anzahl von Kunden im Verkaufsraum aufhalten darf.

Allein für die Briefträger und Paketzusteller in der Region hat der Arbeitgeber Post Tausende Liter Handdesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Außerdem sollen nun alle gelben Fahrzeuge mit einem Wasserkanister ausgestattet werden, so dass sich die Mitarbeiter auch während der langen Touren die Hände waschen können. Dort, wo die Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, werden sie laut Unternehmen mit Schutzmasken ausgestattet.