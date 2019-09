Worms/Bad Dürkheim. (dpa-lrs) Trotz Rotlichts schmunzelnd an der Ampel stehen: Das planen mehrere pfälzische Gemeinden - und wollen dafür ihre Stadt mit ortstypischen Ampelmännchen verschönern. So könnte in Bad Dürkheim künftig ein Winzer mit Rückenkorb (Logel) die Fußgänger über die Straße lenken. In Neustadt an der Weinstraße wiederum denken Politiker über das Fabelwesen Elwetritsche nach.

"Mit schön gestalteten Ampelmännchen lassen sich die Verkehrsregeln gleich viel lockerer vermitteln", sagt Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG). Und CDU-Stadtrat Dirk Herber meint: "Mit einem pfälzischen Augenzwinkern können die umgestalteten Ampelmännchen den Besuchern, aber auch den Einheimischen ein Lächeln entlocken."

Das geschieht bereits in Rheinland-Pfalz. In Trier etwa regelt der Cheftheoretiker des Sozialismus den Fußgänger-Verkehr: Karl Marx. Insgesamt vier Ampelpaare sind mit dem Philosophen bestückt. Marx leuchtet dort seit 2018 rot und grün. Trier hatte zum 200. Geburtstag des weltberühmten Sohnes der Stadt die Marx-Ampeln an den Start gehen lassen. Und zwar mit klarem Bezug: Ein Ampelpaar steht nahe der Marx-Statue, die anderen Paare stehen unweit seines Geburtshauses.

"Die Ampeln sind positiv angekommen in der Stadt", sagt ein Sprecher. Vor dem Anknipsen habe es natürlich auch die Diskussion gegeben, ob der Mann mit dem mächtigen Bart auf Ampeln gehöre oder nicht. Seit es die Ampeln aber gebe, habe die Stadt noch keine einzige negative Reaktion bekommen. «Man sieht immer wieder Leute, die da stehenbleiben und ein Schmunzeln ins Gesicht kriegen», sagt der Stadtsprecher. Viele machten mit ihren Handys Selfies.

Der touristische Werbeeffekt sei zum Start "enorm" gewesen. Quasi in der ganzen Welt sei über die Ampeln berichtet worden. Heute machten eher einzelne Besucher Werbung für Trier, wenn sie ihre Fotos im Internet verbreiteten. "Das ist natürlich auch willkommen", sagt der Sprecher. Pläne, weitere Ampeln zu "bemarxen", gibt es aber nicht.

In Mainz blinkt seit 2016 ein Mainzelmännchen an der Ampel zwischen Neubrunnenplatz und Römerpassage. Zum Tag der Deutschen Einheit 2017, der von Rheinland-Pfalz ausgerichtet wurde, kamen in der Landeshauptstadt weitere Ampeln mit den bemützten Trickfilmfiguren hinzu. Inzwischen sind es elf - davon fünf im Stadtteil Lerchenberg, wo das ZDF als Vater der Mainzelmännchen seinen Sitz hat.

"Wir waren mit der Trendsetter in Deutschland", sagt ein Sprecher der Stadt zu den besonderen Motiv-Ampeln. Die leuchtenden Männchen seien bei Besuchern sehr beliebt und ein gern verwendetes Motiv für Selfies. «Das wird dann auch von Kreuzfahrt-Touristen wahrgenommen, die von ihrem Schiff in die Stadt laufen», sagt eine Sprecherin der Mainzplus Citymarketing. "Die Mainzelmännchen sind schon lange positiv besetzt, sie vermitteln ein freundliches Bild der Stadt."

Wer die Mainzelmännchen-Ampel bemerkt, bleibt auch schon mal eher brav am Fußgänger-Überweg stehen, um gespannt zu sehen, wie sich die rote Figur bei Grün in Bewegung setzt. An der schwarzen Rundbrille ist es als das besonders schlaue Mainzelmännchen "Det" zu erkennen.

In Worms führt Reformator Martin Luther ("Hier stehe ich. Ich kann nicht anders") über die Straße. Doch kann jede Kommune an ihren Ampeln herumwerkeln? Nein, die Behörden habe ein Auge darauf. Denn die Straßenverkehrsordnung sagt klar: "Im Lichtzeichen für Fußgänger muss das rote Sinnbild einen stehenden, das grüne einen schreitenden Fußgänger zeigen.» Heißt: Ampelmännchen dürfen zwar lustig sein, aber in erster Linie müssen sie für alle erkennbar sein und die Sicherheit gewährleisten. Und Figuren sind da abstrakten Symbolen vorzuziehen.

Auch wenn die Straßenverkehrsordnung keine Mainzelmännchen kenne - aus Sicht von Verkehrsexperten spreche nichts dagegen, heißt es etwa beim ADAC. Wichtig sei, dass ein "schreitendes grünes" und ein «stehendes rotes» Signal zu erkennen ist. Ob Komiker Otto in Emden oder Rocker Elvis in Friedberg: Bundesweit hat sich längst ein Trend entwickelt, Ampeln mit originellen Figuren zu verzieren.

Doch was ist nun das richtige Motiv für die Pfalz? "Für das Grünlicht wäre das wohl ein typisches Pfälzer Dubbeglas", meint Comedian Christian "Chako" Habekost. "Wenn das Halbliter-Weinschorle-Glas aufleuchtet, geht man ja schon automatisch los und beschleunigt sogar." Für das Rotlicht schlägt der Autor augenzwinkernd die Silhouette eines Politikers vor: von US-Präsident Donald Trump, dessen Vorfahren aus der Pfalz stammen. Bei einem solchen "Trumpelmännchen", ist Habekost sicher, würden alle Fußgänger sofort stehen bleiben und denken: "Oh je, hoffentlich kummt der bloß net!"