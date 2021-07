Von Christine Frei

Oberzent. Zum Wasser ist es nie weit bei dieser Tour: Zuerst begleitet der Itterbach den Weg, im abgelegenen Haintal sind das Murmeln des Bächleins und Vogelgesang die einzigen Geräusche. Über den Sommer trifft man hier viele Schmetterlinge an wie Kaisermantel und Schachbrett, die solche Namen nicht nur zufällig tragen. Am Talende führt der Weg aufwärts durch Wald und schließlich zum Gasthof Reußenkreuz auf rund 500 Metern Höhe unter hohen Eichen.

Zurück zum Wasser kommt man bei Schöllenbach – an der Quellkirche sogar hautnah. Im Jahr 1465 erbaute Philipp von Erbach sie als Wallfahrtskirche. Die starke, in die Itter fließende Quelle, deren Wasser Heilkraft besitzen soll, wurde in den Bau der Kirche einbezogen. Neben der Kirche sprudeln ihre kalten Ströme in zwei mit rotem Sandstein gefasste Becken, eine Frischekur für die Füße!

Der von Rosen berankte Bahnhof Schöllenbach hat tagsüber etwa alle zwei Stunden eine Fahrmöglichkeit nach Kailbach, eine Abkürzung der Wanderung um rund eine Stunde. Der Ort ist auch Verwaltungssitz der 1971 gebildeten Gemeinde Hesseneck, deren Ortsteile Schöllenbach, Kailbach und Hesselbach sind. Neben Hessisch-Schöllenbach gibt es, nur durch die Itter getrennt, noch Badisch-Schöllenbach. Der Verlauf im Ittertal führt an zwei Bildstöcken aus dem 18. Jahrhundert vorbei, sehr abwechslungsreich zwischen Wiesen und am Itterbach. Schließlich quert man den zufließenden Galmbach und kurz darauf den Itterbach selbst auf einem Steg – und schon kommt Kailbach, wo die Runde komplett wird.

Tour durch Ittertal und Haintal

Start und Ziel: Kailbach in der Siegfriedstraße am Sportplatz

Strecke: Rundwanderung von Kailbach aus. Mit dem Wanderzeichen "Gelbe 5" durch Siegfriedstraße und Bergmühlenweg in Richtung Friedrichsdorf gehen, beim Viadukt das Haintal aufwärts. Wenn der Weg sich gabelt und zwischen den Wegen ein Pfosten mit dem Wanderzeichen steht, geht es auf dem linken Weg unmarkiert weiter, stets dem Tal auf dem bestgenutzten Fahrweg folgend. Im oberen Talbereich gabelt sich der Weg erneut, diesmal nach rechts weitergehen. Der folgende Fahrweg führt in ein Seitental und weiter aufwärts bis auf den Höhenzug; an Kreuzungen den deutlichsten Weg nehmen. Bei der Förster Lehr Eiche kurz geradeaus und man ist oben! Nun weiter nach links mit dem Wanderzeichen "Gelber Punkt". An der großen Kreuzung, etwa 1500 Meter später, geradeaus gehen auf unmarkiertem Asphaltweg bis zum Waldgasthof Reußenkreuz. Den Pfad neben dem Spielplatz nehmen und auf dem "Grünen Dreieck" (vormals weiß) bis nach Schöllenbach wandern. Nach der Quellkirche rechts in den Mainzer Weg einbiegen und der "Gelben 3" bis zu den ersten Häusern von Kailbach treu bleiben. Den Ausgangspunkt erreicht man geradeaus in der Siegfriedstraße.

Länge: rund 21 Kilometer, Abkürzungsmöglichkeit siehe Text

Höhenunterschied: etwa 500 Meter

Dauer: rund fünfeinhalb Stunden ohne Pausen

Anfahrt & Parken: Von Heidelberg auf der B 37 bis Eberbach, dort links Richtung Amorbach abbiegen bis Kailbach. Dort links Richtung Schöllenbach fahren und an der Siegfriedstraße beim Sportplatz parken.

ÖPNV: Der Bahnhof Kailbach Hesseneck ist von Heidelberg aus mit der S-Bahn (aktuell Schienenersatzverkehr zwischen Neckargemünd und Eberbach) und der VIA RB82 zu erreichen. Vom Bahnhof nach rechts kommt man in die Siegfriedstraße.

Verpflegung: Bänke unterwegs laden zum Picknick ein, Einkehr im Waldgasthof Reußenkreuz, Reußenkreuz 2, 64760 Sensbachtal, Telefon 0 60 68/22 63, reussenkreuz.de, geöffnet von Mittwoch (ab 17 Uhr) bis Sonntag von 12 bis 21 Uhr, warme Küche bis 14 und ab 17 Uhr.

Karte: Wander- und Radwanderkarte Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, Blatt 10 Oberzent, 1:20.000, 1. Auflage Stand 09/2018, ISBN 978-3-947593-05-7.