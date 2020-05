Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Roco ist neugierig. Er ist grün, hat einen krummen Schnabel und kluge Augen. Roco ist ein Papagei und lebt im Vogelpark von Plankstadt. Jogi ist ein Weißhaubenkakadu. Er ist über 60 Jahre alt und lebt seit 40 Jahren im Vogelpark. Er ist der Liebling der Kinder im Sommer. Dann darf er im Freigehege in seiner Voliere an Früchten und Körnern knabbern und an den Gitterstäben rauf und runter klettern. Wie ein Artist auf seiner Bühne genießt er dann das Lachen der Besucher.

​Sven Berlinghof und seine Vereinsfreunde kümmern sich um etwa 250 Vögel, die in Volieren untergebracht sind. Foto: Lenhardt

Rund 250 Vögel sind im Plankstadter Vogelpark, den es seit 1967 gibt, untergebracht. Zwei seltene Gelbbrust-Aras, drei Weißhaubenkakadus und zahlreiche Sitticharten sind darunter. Auch ein einheimischer Uhu, zwei Störche, ein Pfau und Enten gibt es auf dem Gelände zu bewundern. Drei Storchennester locken jedes Jahr frei lebende Störche in den Park, wo sie brüten und ihre Jungen aufziehen. Die ersten Storchenpärchen sind mittlerweile beim Brüten, wie Sven Berlinghof, der Vorsitzende des Kanarien-, Exoten- und Vogelschutzvereins Plankstadt, erläutert.

Nach der mehrwöchigen Zwangspause ist der Vogelpark wieder für die Allgemeinheit zugänglich. Das freut die Vereinsmitglieder ungemein, auch wenn man nicht wie andere Parks Einnahmeverluste zu verkraften hat. Der Vogelpark ist nämlich generell für Besucher kostenlos.

Wer kommt denn da? Papagei Roco ist ein neugieriger Zeitgenosse. Foto: Lenhardt

Inzwischen sind alle Vögel wieder in die Sommervolieren umgezogen. Viele der Exoten leben in den kalten Monaten im Winterquartier. Die Volieren im Innern müssen den ganzen Winter über frostfrei gehalten werden, damit sich die Vögel wohlfühlen. Die Wellensittiche und Nymphensittiche allerdings können auch im Winter in den Außengehegen bleiben. Damit ersparen sich die Vereinsmitglieder die stressige Fangaktion, wenn es im Spätherbst ans Umsetzen der Tiere geht.

Perspektivisch möchte man, wenn das Geld reicht und man ausreichend Unterstützung bekommt, neue Volieren nur noch mit direkt angrenzenden Schutzräumen bauen, sodass sich die Vögel zurückziehen können, wenn es ihnen draußen nicht gefällt oder zu kalt ist.

Neben exotischen Vögeln leben auch einheimische Arten wie der Uhu im Vogelpark. Foto: Lenhardt

"Dann müssten wir die Tiere beim Umsetzen nicht mehr so sehr stressen, und wir würden uns Arbeit sparen", sagt der Vereinsvorsitzende. Auch Jogi, dem man sein Alter gar nicht ansieht, lebt momentan im Winterquartier. "Den kann man streicheln. Der macht nichts", versichert Sven Berlinghof.

Der Verein finanziert sich durch Mitgliederbeiträge, Spenden, Fördergelder der Gemeinde Plankstadt und die Pacht der griechischen Gaststätte "Zum Vogelpark". Von einigen örtlichen Unternehmen bekommt der Verein zusätzlich Unterstützung wie kostenlose Sandlieferungen, Früchte oder Körnerfutter. In Mannheim leistet ein befreundete Tierarzt Hilfe, wenn Tiere krank oder verletzt sind. Auch mit dem Verein Federnhilfe pflegt man enge Kontakte.

In aller Regel nimmt der Verein keine Tiere von Privatleuten auf. "Es wurden auch schon Vögel im Käfig einfach vor unsere Tür gestellt – ohne Rücksicht auf Wind und Wetter. Das geht natürlich nicht", betont Berlinghof. Aber Tiere in Not würden aufgenommen.

Auch Vögel, die ihren Besitzern wegen schlechter Haltungsbedingungen weggenommen wurden, bekommen im Vogelpark ein neues Zuhause. Die seltenen Papageienarten stammen aus Nachzuchten, die noch nie einen Regenwald gesehen haben. Wildfänge darf in Deutschland niemand mehr verkaufen.

Allerdings verzichte der Verein bewusst auf Nachzuchten, mit denen man Geld verdienen könnte. "Es gibt genügend Vögel auf dem Markt. Wir engagieren uns eher im Tierschutz", betont der Vogelexperte, der von kleinstem Alter an Vögel geliebt hat.

Umso mehr hat ihm das wehgetan, was in der jüngsten Silvesternacht im Vogelpark, der nicht ausreichen durch Zäune geschützt ist, passierte. Einige Leute zündeten direkt vor den Volieren Raketen und einen Bombenschlag. Durch den Schreck oder unkontrollierte Fluchtversuche kamen mehrere Vögel ums Leben. "Das war schlimm anzusehen am nächsten Morgen", sagt Sven Berlinghof. "Auch Halloween ist immer eine kritische Nacht. Wir wollen ja gar nicht, dass man uns mit Lorbeeren überhäuft. Aber wir erwarten wenigstens Respekt und Rücksicht auf unsere Tiere."

Info: Der Vogelpark von morgens bis zum Einbruch der Dunkelheit geöffnet. Weitere Infos gibt es unter www.vogelparkplankstadt.de.