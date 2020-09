Viernheim. (cab) Bei einem Scheunenbrand in der Innenstadt von Viernheim im Kreis Bergstraße ist am Sonntagabend ein Sachschaden in Höhe von einer halben Million Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Am Montag suchten Spezialisten der Kriminalpolizei in den Resten des abgebrannten Gebäudes nach Hinweisen zur Ursache des Feuers. Mit den reinen Löscharbeiten war die Freiwillige Feuerwehr der Stadt knapp zwei Stunden lang beschäftigt gewesen.

Gleich mehrere Viernheimer hatten gegen 19.30 Uhr Notrufe abgesetzt und den Scheunenbrand gemeldet. Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei in der Straße eintrafen, die in vorderer Reihe von Wohnbebauung geprägt ist, stand das rund 400 Quadratmeter große, in seinem Grundriss quadratische Gebäude schon in Vollbrand.

Die Rauchentwicklung war erheblich. So wurde die Bevölkerung über die Katastrophen-Warn-Apps "Nina" und "Katwarn" sowie über Rundfunkmeldungen über das Brandgeschehen informiert. Darin wurde den Anwohnern empfohlen, die Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Evakuierung benachbarter Gebäude kam es jedoch nicht. Auch konnte die Feuerwehr verhindern, dass sich die Flammen auf einen angrenzenden Rohbau ausdehnen. Auf diesem schlug sich lediglich Ruß nieder.

Neben der Freiwilligen Feuerwehr, die später noch Nachlöscharbeiten zu erledigen hatte, waren unter anderen auch noch die Messeinheit des Kreises Bergstraße aus Bürstadt, der Kreisbrandinspektor und ein Rettungswagen im Einsatz – insgesamt 37 Kräfte, wie die Polizei mitteilte. Diese war mit zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeistation Lampertheim-Viernheim in die Hofmannstraße geeilt. Hier bezog auch eine Drehleiter der Feuerwehr Stellung, um den Brand bekämpfen zu können. In der Scheune, die sich hinter einem Wohnhaus befand, waren neben anderen Dingen auch ein Oldtimer und ein Motorroller abgestellt gewesen. Trotz aller Anstrengungen konnten die Feuerwehrkameraden nicht verhindern, dass diese ebenso ein Raub der Flammen wurden wie die gesamte Gebäudekonstruktion. Die Messeinheit des Landkreises gab derweil Entwarnung: Es wurden keine gesundheitsgefährdenden Werte von Schadstoffen in der Umgebung gemessen.

Update: Montag, 21. September 2020, 14.10 Uhr

Viernheim. (pol/mün) Die Rauchentwicklung eines Scheunenbrandes am Sonntagabend in Viernheim war so stark, dass die Rettungskräfte die Anwohner mit der App Katwarn und über den Rundfunk informierten.

Gegen 19.30 Uhr war das Feuer in der Scheune in der Hoffmannstraße entdeckt worden. Nach Informationen der Polizei sollen dort ein Oldtimer und ein Motorroller abgestellt worden sein.

Als die Einsatzkräfte vor Ort kamen, stand die 20 auf 20 Meter große Scheune schon komplett in Vollbrand. Das Feuer war gegen 21 Uhr gelöscht und bis 22 Uhr soll es noch Nachlöscharbeiten geben.

Verletzt wurde niemand und bei Messungen der Luft wurden laut Polizei keine gesundheitsgefährdenden Schadstoffwerte gemessen.

Die Ursache für das Feuer ist noch unklar und soll jetzt von der Kriminalpolizei ermittelt werden.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Ein benachbarter Rohbau hat vermutlich nur Rußanhaftungen davongetragen.

Im Einsatz waren 37 Personen der Freiwilligen Feuerwehr Viernheim, der Messeinheit des Kreises Bergstraße aus Bürstadt und der Kreisbrandinspektor sowie ein Rettungswagen, das Ordnungsamt der Stadt Viernheim mit vier Mitarbeitern und zwei Streifen der Polizeistation Lampertheim-Viernheim.

Zeugen können sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 melden.