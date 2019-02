Viernheim. (pol/sdm) Zu einem Streit mit gefährlichen Folgen ist es auf einer Feier in Viernheim gekommen. Die Polizei berichtet, dass ein betrunkener 24-Jähriger aus Mannheim am frühen Sonntagmorgen festgenommen wurde, nachdem er mit einem Messer mehrmals auf einen 17-Jährigen aus dem Gorxheimertal eingestochen hatte. Dieser wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Angriff fand nach bisherigen Ermittlungen um kurz nach Mitternacht auf dem Freizeitgelände "Am Sandhöfer Weg" statt. Der 17-Jährige wurde notoperiert und ist nun offenbar außer Lebensgefahr.

Gegen den 24-Jährigen hat die Kriminalpolizei in Heppenheim ein Strafverfahren wegen Verdacht des versuchten Totschlages eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 24-Jährige am Montagmorgen dem Haftrichter in Bensheim vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl, welchen er aber unter Auflagen außer Vollzug setzte. Die Ermittlungen dauern an.