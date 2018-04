Von Carsten Blaue

Mannheim/Rhein-Neckar. Jeder vierte Azubi in Deutschland bricht seine Ausbildung vorzeitig ab. Das geht aus dem aktuellen Berufsbildungsbericht des Bundesbildungsministeriums hervor. Die Quote liegt bei 25,8 Prozent im Jahr 2016. Die Zahlen in der Region sehen besser aus. Zudem warnt die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald davor, Abbrüche vor allem auf niedrige Ausbildungsvergütungen zurückzuführen. Die Fülle der Ursachen würden im Berufsbildungsbericht nicht deutlich.

Zudem werde der Zeitpunkt des Ausscheidens nicht differenziert betrachtet, kritisiert der Sprecher der Handwerkskammer, Detlev Michalke, gegenüber der RNZ. Auch nach Ansicht von Harald Töltl, Geschäftsführer Bildung bei der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK), sind die Gründe für ein vorzeitiges Ausbildungsende vielfältig.

Hintergrund Ausbildungsabbrüche im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar: 2016 Abbrecher: 954 (8,9 Prozent), davon 269 in der Probezeit Gewerblich: 196 Abbrüche, davon 103 im ersten Lehrjahr, 65 im zweiten Kaufmännisch: 755 Abbrüche, davon 474 im ersten Lehrjahr 2017 Abbrecher: 820 (7,7 Prozent) Gewerblich: [+] Lesen Sie mehr Ausbildungsabbrüche im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar: 2016 Abbrecher: 954 (8,9 Prozent), davon 269 in der Probezeit Gewerblich: 196 Abbrüche, davon 103 im ersten Lehrjahr, 65 im zweiten Kaufmännisch: 755 Abbrüche, davon 474 im ersten Lehrjahr 2017 Abbrecher: 820 (7,7 Prozent) Gewerblich: 180 Abbrüche, davon 86 im ersten Lehrjahr Kaufmännisch: 627 Abbrüche, davon 398 im ersten Lehrjahr Für den Bezirk der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald liegen keine detaillierten Zahlen vor. cab

Von den Ausbildungsverhältnissen, die die IHK betreut, wurden 2016 genau 8,9 Prozent vorzeitig gelöst, im Jahr 2017 waren es 7,7 Prozent. Im Bezirk der Handwerkskammer wurden 2016 genau 1826 Lehrverträge unterschrieben, von denen bis jetzt knapp 19 Prozent vorzeitig gekündigt wurden. Von den 1821 Berufseinsteigern, die vergangenes Jahr ihre Ausbildung im Handwerk begannen, sind bis heute genau 19,2 Prozent wieder ausgestiegen. Die meisten davon in der Probezeit, wie Michalke betont. Im IHK-Bezirk hören 60 Prozent der Abbrecher im ersten Ausbildungsjahr wieder auf.

Im Handwerk gebe es Lehrlinge, die sich mit mehreren Ausbildungsverträgen bei unterschiedlichen Betrieben und manchmal sogar in verschiedenen Berufen "absichern" würden, um zu Beginn der Lehrzeit gar nicht erst zu erscheinen. Andere würden nach einiger Zeit feststellen, dass der Beruf nichts für sie ist, so Michalke. An dieser Stelle betont Töltl, dass Abbruch nicht gleich Ausstieg ist. In den meisten Fällen, so die Erfahrung bei der IHK, würden Azubis in andere Berufe und Firmen wechseln.

Michalke und Töltl sind sich zudem einig, dass die Chemie zwischen Lehrling und Ausbilder stimmen muss. Ist das Betriebsklima nicht gut, steigt die Gefahr des vorzeitigen Endes. Dazu können auch Probleme in der Berufsschule führen. Gerade auch junge Geflüchtete, so Michalke, seien hiervon betroffen, wenn sie Sprachdefizite haben oder es an Kenntnissen in Rechnen, Schreiben und Lesen fehlt.

Manchmal haben Auszubildende aber einfach nur die falsche Einstellung. So würden es manche Azubis nicht schaffen, morgens pünktlich bei der Arbeit zu sein, so Michalke. Mangelndes Durchhaltevermögen, Konzentrationsmängel, geringe Leistungsbereitschaft und sogar nicht ausreichende soziale Umgangsformen sind weitere Hindernisse, die die Betriebe gegenüber der IHK äußern. Häufig, so Töltl, fehle es schon an der ordentlichen Berufsorientierung vor dem Ausbildungseinstieg.

So hätten junge Menschen oft ein völlig falsches Bild von den Aufgaben und Anforderungen, die während der Lehre an sie gestellt würden. Dazu kommen dann nicht selten auch unregelmäßige Arbeitszeiten oder Wochenend- und Abenddienste: "Die Umstellung vom Schülerdasein auf das Arbeitsleben fällt vielen jungen Menschen nicht leicht", sagt der IHK-Geschäftsführer für die Berufsbildung.

Handwerkskammer-Sprecher Michalke geht zudem auf die Ausbildungsvergütungen ein. Sicher gebe es hier in einigen Berufen Luft nach oben, gesteht er im RNZ-Gespräch zu. Aber im Kammerbezirk sei das Geld kein vorrangiger Grund für Vertragsauflösungen oder entscheidend für den Erfolg der Lehrzeit. Außerdem dürften Ausbildungsvergütung und Lohn nicht in einen Topf geworfen werden: "Die Ausbildungsvergütung ist kein Lohn oder Gehalt, sondern ein Zuschuss zum Lebensunterhalt", sagt Michalke. Lehrlinge seien eben keine voll einsatzfähigen Arbeitskräfte, sondern in der "Lernphase".

"Die Ausbildungsvergütung ist kein Lohn oder Gehalt"

Die Vergütung orientiere sich an der Leistungsfähigkeit der Ausbildungsbetriebe und an den steigenden Einsatzmöglichkeiten der Lehrlinge. Tarifpartner seien Innungen und Gewerkschaften: "Wir wollen auf keinen Fall, dass die Tarifautonomie ausgehebelt wird", so der Handwerkskammer-Sprecher. Zur Erleichterung könnte er sich die Einführung eines "Azubi-Tickets" vorstellen, ähnlich des Semester-Tickets für Studenten.

Zudem machen IHK und Handwerkskammer Angebote, um die Zahl der Ausbildungsabbrüche zu verringern. Bei der IHK stehen den Betrieben und Lehrlingen Bildungsberater mit Rat und Tat zur Seite. Zudem greift die Kammer auf das Projekt "Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen" der Bundesregierung zurück. Jugendliche und Firmen, die ein vorzeitiges Ende der Lehrzeit verhindern möchten, können sich von einem ehrenamtlichen externen Betreuer oder Mediator unterstützen lassen, um Konflikte beizulegen und den Ausbildungserfolg zu sichern.

Die Handwerkskammer setzt auf das neue Schulfach Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung (WSB): "Es ist eine gute Grundlage, um Jugendlichen negative Erfahrungen zu ersparen." Zumal hier eine Lernsoftware eingesetzt wird, die Handwerksberufe realitätsnah vorstellt.