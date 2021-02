Von Simon Michaelis

Mannheim. Sechs Jahre ist es her, dass Thomas Hitzlsperger sich als homosexuell outete. Die medialen Wellen schlugen hoch, ein weiterer Bundesligaprofi outete sich seither allerdings nicht. Jetzt scheint das Thema wieder Fahrt aufzunehmen: In der aktuellen Ausgabe des Fußball-Magazins 11 Freunde stärken mehr als 800 Spieler der deutschen Profiligen mit der Aktion "Ihr könnt auf uns zählen!" homosexuellen Profis den Rücken. "Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. 800 Teilnehmer sind eine Wucht. Das schafft ein Klima, das dazu beitragen kann, dass einer ihrer Mitspieler den Mut fasst und sich outet", sagt Markus Kellmann vom schwul-lesbischen Sportverein mvd aus Mannheim.

Markus Kellmann. Foto: privat

Im Jahr 2012 begann der 43-Jährige mit einigen Mannheimer Freunden regelmäßig zum Kicken nach Karlsruhe zum Verein Uferlos zu fahren. In einem der "etlichen Staus auf der A5" beschlossen sie dann eine eigene Fußballgruppe, die Quadratekicker, zu gründen. "Nach wenigen Wochen waren wir schon gut 20 Leute, fast alle schwul. Wir brauchten eine Halle und generell eine Struktur, also haben wir uns dem mvd angeschlossen", erinnert er sich.

Der ist mit etwa 300 Mitgliedern und mehreren Abteilungen der größte schwul-lesbische Verein der Rhein-Neckar-Region. Die Mitglieder kommen aus der ganzen Region, sind schwul, lesbisch, bi- oder heterosexuell. "Wir versammeln hier die ganze Palette der Vielfalt", sagt Kellmann, der mittlerweile Vorsitzender des gesamten Vereins ist. "Im Sommer trainieren wir auf dem Rasenplatz ,Unterer Luisenpark’. Einmal kamen ein paar Typen dazu und kickten mit. Irgendwann merkten sie, dass wir alle ,Warmduscher’ sind. Manche kamen dann nie mehr, andere reagierten völlig entspannt und blieben dabei", sagt er und lacht.

Kellmann wird oft gefragt, warum er und sein Verein sich separieren, sich sozusagen selbst diskriminieren. Seine Antwort: "Selbst wenn es keine Diskriminierung mehr gäbe, hätten wir Schwulen eben doch ein paar andere Themen, die uns beschäftigen. Kinder stehen meist nicht so sehr im Fokus, die Lebensplanung ist häufig eine andere." Zudem seien Vereine schließlich nicht nur dazu da, Sport zu treiben, es gehe auch darum, soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.

"Wer nach Mannheim oder in die Gegend zieht und Anschluss sucht, für den ist ein Sportverein ein Segen." Der Bedarf sei vorhanden, auch bei jüngeren Menschen. Gerade die gelte es zu schützen, findet Kellmann. "Mir geht es hier gar nicht so sehr um den Profibereich, sondern eher um den 16-jährigen Pubertierenden, der der einzige Schwule in seinem Verein ist. Wie geht es dem? Wie gehen Mitspieler und Trainer mit ihm um? Fangen sie ihn auf oder wird er gemobbt?"

Seit 2017 ist das Thema sexuelle Vielfalt Teil der Grundausbildung von Jugendmanagern (früher: Jugendleiter). "Bei den Lerneinheiten erlebe ich oft einen Aha-Effekt, viele Leute sagen danach: So habe ich das Thema noch gar nicht gesehen", erklärt Sven Wolf, Vizepräsident des Bereichs Gesellschaftliche Verantwortung beim Badischen Fußballverband. Auch für ihn steht die Sensibilisierung an oberster Stelle. "Wir müssen vor allem den Leuten an der Basis, im Amateurbereich, zeigen, dass das ein Thema ist. In diesen 25 000 Vereinen findet der breite Fußball statt, das Leben, die sexuelle Vielfalt."

Die Quadratekicker sind Mitglied des Badischen Sportverbands, nehmen aber nicht am Ligabetrieb teil (das einzige schwule Fußballteam, das im offiziellen Ligabetrieb des DFB spielt, sind derzeit die Streetboys München). Im Fokus steht zwar der Spaß am Sport, dennoch nehmen sie immer wieder an verschiedenen Turnieren in ganz Europa teil und organisieren eigene. Ihr bisher größter Erfolg: der dritte Platz bei der schwul-lesbischen Fußball-EM in Hamburg 2015.

Manche Quadratekicker spielen eigentlich in anderen Vereinen im Ligabetrieb. "Wenn wir ein Mannschaftsfoto machen, stellen sie sich abseits, um nicht erkannt zu werden. Ein Mitglied von uns war Jugendtrainer in einem anderen Verein und irgendwann haben die dort mitbekommen, dass er schwul ist. Wenige Wochen später wurde er entlassen, auch wenn die offizielle Begründung nichts mit seiner Homosexualität zu tun hatte." Auf der anderen Seite kennt Kellmann aber auch viele Spieler, die sich geoutet haben und in ihren Dorfvereinen bestens aufgenommen und integriert wurden. "Es hat sich schon was getan, aber man kann es nicht pauschalieren. Es gibt immer wieder Negativbeispiele, auch abseits des Fußballplatzes", sagt er.

In Berlin etwa erfasste man zuletzt deutlich mehr homo- und transfeindliche Angriffe. Kellmann selbst hat noch nie körperliche Gewalt aufgrund seiner Sexualität erlebt. "Bepöbelt und bespuckt wurde ich aber schon oft, beim Christopher Street Day wurden wir mit Eiern beworfen." Er outete sich in der Woche nach dem mündlichen Abitur. "Kurz vorher hatte ich meinen ersten Freund, während der Schule war ich mit einem Mädchen zusammen. Das war ein Erweckungserlebnis. Plötzlich wusste ich, wo ich hingehöre. Ich wurde ich." Nach der Schule machte er einen harten Schnitt, auch im Freundeskreis. Heute geht er offensiv damit um: "Mit 43 bin ich ein gestandenes Mannsbild, früher war ich natürlich viel unsicherer. Wenn mir jetzt einer blöd kommt, kriegt er Contra. Verstecken macht meiner Meinung nach keinen Sinn."

Kellmann fände es ein wichtiges Signal, wenn sich ein Profifußballer outen würde: "Heute haben manche Fußballer ja fast schon gottgleichen Status. Wenn so einer sich hinstellt und sagt ’ich bin schwul’, würde er doch sämtliche Klischees ganz klar widerlegen. Von wegen alle Schwulen sind Tunten und Weicheier, können nicht hart spielen und werfen mit Wattebäuschchen."

Durch die 11-Freunde-Aktion ist man einem weiteren Outing nun möglicherweise einen Schritt nähergekommen. "Die 800 Profis senden ein starkes Zeichen an alle Fußballer aller Ligen, bis in den Jugendbereich. Es ist okay, schwul zu sein. Du gehörst dazu. Und allen, die – egal in welcher Mannschaft und Liga – versuchen, andere auszugrenzen, wird das Wasser abgegraben." Dass der einstige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft Philipp Lahm genau an dem Tag der 11-Freunde-Veröffentlichung Bundesliga-Profis von einem Outing abrät, passt für Kellmann ins Gesamtbild: "Das zeigt umso mehr, wie wichtig so eine Aktion ist. Der Weg scheint aber wohl noch ein langer und steiniger zu sein."

Sven Wolf hält das Outing eines aktiven Profifußballers eher für zweitrangig. "Gerade die Medien bemessen extrem viel an diesem Punkt. Meiner Meinung nach ist das aber nicht das Allheilmittel, sondern wäre eher das Ergebnis der Arbeit an der Basis. Und hier ist in den letzten Jahren schon eine Dynamik entstanden", sagt er. Die "Ihr könnt auf uns zählen!"-Aktion sei "ein echter Mutmacher" für alle, die sich bisher nicht öffnen konnten oder wollten. "Es braucht eben auch heterosexuelle Fußballerinnen, Fußballer und Vereine oder Medien, die einem zur Seite stehen", sagt Wolf.

Kellmann und sein mvd beteiligen sich jedes Jahr am Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie am 17. Mai oder dem Christopher Street Day in Mannheim. "Das ist ja häufig ein Platttreten von Klischees mit Transen, Leder, viel Getue und Gehabe. Wir sind da immer die Normalen und fokussieren uns auf den Sport."

Eigentlich waren dieses Jahr zum 25-jährigen Bestehen des mvd (ursprünglich Mannemer VolleyDolls) auch zahlreiche Jubiläumsaktionen geplant, durch Corona mussten sie zunächst abgesagt werden. Am 10. Juli soll der "Come-together-Cup" erstmals in Mannheim stattfinden – ein Freizeitfußballturnier mit vielen Teams und dem Ziel einer auf Dauer selbstverständlichen Integration und Inklusion von Minderheiten im Sport. Das Motto: "Gemeinsamer geht’s nicht! Gegeneinander Fußball spielen, miteinander reden und zusammen feiern".

Der mvd schreibt sich das in anderen Worten auf seine Regenbogen-Fahnen: "Vereint zu sportlicher Vielfalt", lautet der Leitspruch des Vereins. Nur eine Gesellschaft, in der gleich- und gegengeschlechtliche Liebe gleichgestellt ist und jede Form der geschlechtlichen Vielfalt anerkannt ist, sei eine erstrebenswerte Gesellschaft, findet Kellmann.

"Wir alle müssen einfach ein gegenseitiges Verständnis entwickeln. Den Anderen ganz entspannt so nehmen wie er ist. Wo ist das Problem, wenn einer aus der Reihe tanzt, schrullig ist oder wie wir, einfach eine bunte Truppe?"