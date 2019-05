Szene aus einem Spiel des Turniers in Hoffenheim, bei dem Topmannschaften aus Deutschland und internationale Teams antraten. Foto: zg

Sinsheim/Rhein-Neckar. (sha/zg) Mitte April wurden zahlreiche Zuschauer Zeugen einer Sportart, die auch für Menschen mit Handicap bestens geeignet ist: Sitzvolleyball. Bei einem Turnier in Hoffenheim kämpften Topmannschaften aus Deutschland, internationale Teams und mit der TSG Heidelberg-Rohrbach und der SG Sinsheim/Helmstadt zwei Teams aus der Region um den Turniersieg.

Abseits des Spielfelds stand zudem eine wichtige Kooperation im Mittelpunkt. Der Verein Anpfiff ins Leben und der Nordbadische Volleyball-Verband (NVV) vereinbarten, dass Sitzvolleyball künftig in die Strukturen des NVV integriert wird und dadurch mehr Bekanntheit und Wertschätzung erhalten soll. Das inklusive Turnier sei bereits ein erster Schritt in der Umsetzung dieses Vorhabens gewesen, freuten sich die Organisatoren.

Sitzvolleyball, das ist Volleyball nach den bekannten Regeln, mit dem Unterschied, dass die Spieler auf dem Boden an einem Netz mit einer Höhe von nur 1,15 Meter sitzen. Das bedeutet keinesfalls, dass das Spiel dadurch weniger interessant wird - im Gegenteil - es ist extrem schnell, geprägt von unheimlicher Dynamik. Dabei sind alle auf Augenhöhe - ob Mann oder Frau, jung oder alt, mit körperlichem Handicap oder ohne.es in einer Mitteilung von Anpfiff ins Leben. Die Zuschauer des Turniers seinen begeistert von der Sportart gewesen. "Sitzvolleyball ist gelebte Inklusion", betonte Harald Schoch, Präsident des NVV. "Es ist sensationell, was die Spieler leisten."

Deshalb bestehe der Wunsch, mehrere Sitzvolleyballmannschaften in den Verband zu integrieren. "Dabei streben wir inklusive Teams an, denn durch die hohen Anforderungen ist es nicht nur ideal für Menschen mit Amputation, sondern eine hervorragende Alternative für Spieler mit Verletzungen oder nach dem Ende der Karriere", sagte Schoch. Neben der sportlichen Komponente bleibe so weiterhin das Mannschaftsgefühl erhalten.

"Gleichzeitig steigert es das Niveau der Sportart", ergänzte Dietmar Pfähler, Erster Vorsitzender von Anpfiff ins Leben. Durch das optimale Training für die Bauch- und Rumpfstabilität, die geforderte Handlungsschnelligkeit und extreme Körperbeherrschung biete die Sportart auch für die Standvolleyballmannschaften gute und gelenkschonende Trainingsmöglichkeiten.

"Es ist sehr wichtig, sich als Verband zu der Mixed-Team Sportart zu bekennen", verdeutlicht Holger Schell, Geschäftsführer des NVV. Mit der Eingliederung des Sitzvolleyballs in die C-Trainer-Ausbildung sowie einem neuen Posten im Präsidium des NVV gebe es bereits die ersten Schritte der Kooperation.

Der ab Juli geplante Posten "Ressortleiter Sitzvolleyball" soll mit Rudi Sonnenbichler besetzt werden. "Als langjähriger Bundestrainer der Frauen und ehemaliger Trainer der paralympischen Mannschaft bringe er extrem wertvolle Erfahrungen mit, die er seit Jahren bei der Sitzvolleyball-Mannschaft von Anpfiff Hoffenheim einbringe.

Die Kooperation gilt laut Mitteilung des Vereins für alle Beteiligten als Win-Win-Situation. Anpfiff ins Leben könne die Sportart über den Verband bekannter machen und so noch mehr Menschen mit Handicap für Bewegung begeistern. Sowohl Stand- als auch Sitzvolleyballspieler würden von den hohen sportlichen Anforderungen der Sportart profitieren, den Coaches würden neue Trainingsmöglichkeiten geboten, und der Verband könne Mitglieder gewinnen.