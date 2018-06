Rhein-Neckar-Kreis. (pol/mün) Nach lokalen Unwettern mit sturmartigen Böen und Starkregen am Sonntagabend und Montagvormittag wurden Straßen und die S-Bahnstrecke 51 zwischen Aglasterhausen und Meckesheim blockiert. Nach Angaben der Bahn sollen die Gleise gegen 12 Uhr wieder frei sein. Betroffen waren vor die Gemeinden Zuzenhausen, Meckesheim, Waibstadt, Helmstadt, Dühren und Neckarbischofsheim.

In Hardheim und Höpfingen ging das Unwetter am Montagvormittag nieder. Starkregen und Hagel sorgten für überschwemmte Straßen. (Video: Tim Brosch/Sarah Herbst)

Zwischen Bernau und Helmstadt stürzten mehrer Bäume auf die Fahrbahn der Bundesstraße B292. Wie das Landratsamt mitteilt, muss die Strecke am Montag von 10 bis 15 Uhr für Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden. Die Umleitung läuft über Epfenbach und Waibstadt und wird ausgeschildert.

An der Bundesstraße B292/L549 stürzte ein Baum gegen die Oberleitung der Bahnstrecke der S51 zwischen Meckesheim und Aglasterhausen sowie gegen einen Strommasten. Hierdurch fiel auch die Ampelanlage an der Einmündung der Straße aus.

In Höpfingen-Waldstetten gingen eigroße Hagelkörner nieder. Foto: Frisch

Zwischen Eschelbronn und Meckesheim bei der Landesstraße L549/Einmündung Bundesstraße B45 fiel ebenfalls ein Baum auf die Oberleitung der Bahnstrecke S 51. Die Bahnverbindung bleibt voraussichtlich bis 12 Uhr unterbrochen. Der Deutschen Bahn zufolge wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die L 549 ist nach einer Vollsperrung zwischenzeitlich wieder befahrbar, so die Polizei.

Zwischen Meckesheim und Zuzenhausen stürzten mehrere Bäume auf die Bundesstraße B45.

In Meckesheim krachte eine zehn Meter hohe Tanne gegen ein Haus.

In Waibstadt fiel kurzzeitig der Strom aus.

In Dühren trat ein Bachlauf über die Ufer und überzog die Ortsdurchfahrt mit einer fünf Zentimeter dicken Schlammschicht.

Zwischen Oberhof und Meckesheim fielen mehrere große Äste auf der Fahrbahn der Kreisstraße K4178

Zwischen Epfenbach und Eschelbronn wurde die Fahrbahn der Kreisstraße K4279 teilweise überflutet.

Die Freiwilligen Feuerwehren Waibstadt, Zuzenhausen, Meckesheim und Dühren sowie die Straßenmeisterei Neckarbischofsheim waren allesamt im Einsatz. Während der Räum-und Säuberungsarbeiten musste die Polizei Sinsheim zeitweilig mehrere Streckenabschnitte sperren.

Unwetter auch in anderen Teilen Baden-Württembergs

Der Deutschen Wetterdienst (DWD) warnte vor schwerem Gewitter. Erst am Mittwochnachmittag sei mit einer Beruhigung zu rechnen, hieß es von den Meteorologen des DWD.

In einem der Warnlagebericht hieß es, auch am frühen Dienstag drohten von Westen her erneut Gewitter. Auch mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturmböen sei am Dienstag zu rechnen.

Schon am Montag mussten in Heilbronn beispielsweise Bereiche des Geh- und Radwegs am Neckarufer gesperrt werden. Wegen herabstürzender Äste drohte nach Angaben der Stadt Lebensgefahr. Schon in der Nacht zum Montag stürzten etwa im Rhein-Neckar-Kreis zahlreiche Bäume um. Es sei niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Wegen eines Oberleitungsschadens war die S-Bahnstrecke zwischen Waibstadt und Aglasterhausen gesperrt. Busse mussten eingesetzt werden.

Polizei und Feuerwehr waren wegen des Unwetters im Dauereinsatz. In Meckesheim stürzte demnach eine zehn Meter hohe Tanne gegen ein Haus, in Waibstadt fiel kurzzeitig der Strom aus. In Sinsheim sei ein Bach über die Ufer getreten und habe eine Straße mit einer Schlammschicht überzogen. Aufgrund starken Gewitterregens kam es schon Sonntagabend innerhalb weniger Minuten zu fünf Unfällen auf der Autobahn 8 zwischen den Anschlussstellen Aichelberg und Kirchheim unter Teck-Ost mit zehn leichtverletzten Personen. Die Polizei bezifferte den Gesamtschaden auf etwa 47.000 Euro. Durch die Unfälle bildete sich ein Stau von bis zu sechs Kilometern.

Am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden (Baden-Airport) fielen wegen einer Unwetterwarnung vier Flüge aus. 560 Menschen mussten daher teilweise in Hotels übernachten. Für einige Passagiere seien in der Nacht zum Montag Feldbetten bereitgestellt worden, sagte ein Polizeisprecher. Am Montag konnten nach Angaben einer Flughafen-Sprecherin dann die meisten Passagiere in insgesamt drei Flugzeugen weiterfliegen. An Bord einer vierten Maschine sollten die restlichen Fluggäste am Abend starten.

Update: 11. Juni 2018, 17.29 Uhr