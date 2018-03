Von Alexander Albrecht und Jasper Rothfels

Frankenthal/Brühl. Zwei kaltblütig erdrosselte Unternehmer, drei Angeklagte und gegenseitige Schuldzuweisungen: Die Suche nach der Wahrheit gestaltet sich äußerst schwierig im Saal 20 des Frankenthaler Landgerichts. Kein Wunder, dass die Kammer unter dem Vorsitz von Alexander Schräder bis Juli nächsten Jahres neue Termine angesetzt hat.

Der Verteidiger von Hüseyin T. verliest am Montag eine Erklärung seines Mandanten. Darin räumt der 38-Jährige eine Beteiligung an der Entführung und Erpressung der Geschäftsleute aus Brühl und dem pfälzischen Mutterstadt ein - die Schuld am Tod der Männer gibt er aber dem mitangeklagten Ramazan G. (49). Hüseyin T. beteuert, es sei abgesprochen gewesen, dass die Entführungsopfer freigelassen werden. "Ein Mord war nicht geplant und nicht erörtert worden."

Neben den beiden Türken aus Ludwigshafen sitzt mit Yasemin T. noch eine 43-jährige Deutsche mit türkischen Wurzeln auf der Anklagebank. Sie soll die Unternehmer im November 2016 und Januar 2017 unter einem Vorwand in eine eigens angemietete Lagerhalle in Mannheim gelockt haben. Dort sollen sie dann von den Männern überwältigt worden sein, ist die Staatsanwaltschaft sicher.

Während das Trio bei dem 64-jährigen Automatenaufsteller aus Brühl 6000 Euro fand, dieser aber weiteres Lösegeld verweigerte, soll der Pfälzer Geschäftsmann (49) bei Freunden und Partnern knapp eine Million Euro aufgetrieben haben, die von einem Kontaktmann übergeben wurden. Wie die RNZ erfuhr, soll Yasemin T. nach Überzeugung der Ermittler vor dem Mord an dem Mutterstadter einen dritten Unternehmer zu der Halle auf dem Waldhof gelotst haben. Als dieser jedoch kurz vor dem Eintreffen mitteilte, dass er seine Tochter mitbringe, sei das Treffen abgesagt worden. Hüseyin T. behauptet hingegen, er und Yasemin T. hätten eine weitere Entführung verhindert.

Ramazan G. habe die Idee dazu gehabt, den Brühler zu kidnappen. Es sei klar vereinbart gewesen, den 64-Jährigen danach "auf jeden Fall" freizulassen. Er und der 49-Jährige hätten den Mann schließlich in einem Transporter weggebracht, den er gefahren habe. Ramazan G., der auf das Opfer aufgepasst habe, soll ihm später erzählt haben, dass der Automatenaufsteller in dem Wagen an einem Herzinfarkt gestorben sei. "Das war für mich nicht unwahrscheinlich", so Hüseyin T. Von einem Erdrosseln habe er nichts gehört - "sonst hätte ich später nicht mehr mitgemacht".

Die Entführung des 49-jährigen Türken habe ebenfalls Ramazan G. vorgeschlagen. Und zur Begründung angegeben, er habe wegen des Pfälzers einen Schaden von zwei bis drei Millionen Euro erlitten - daher stehe ihm das Lösegeld zu. Bei der Überwältigung des Unternehmers habe Ramazan G. seine Maske verloren, sagt Hüseyin T. Es sei aber auch hier nicht beabsichtigt gewesen, den Mann zu töten.

Man habe ihn im Transporter auf das Land gebracht, um ihn auszusetzen. Bei einem von Ramazan G. angeordneten Stopp sei dieser kurz nach hinten gegangen. "Was dann passiert ist, weiß ich nicht", sagt Hüseyin T. "Ich habe nur einige unklare Geräusche gehört." Dann habe ihm Ramazan G. gesagt, dass das Opfer tot sei. "Der Leichnam hatte am Hals eine Schnur von gelber Farbe", schildert Hüseyin T. "Ich war entsetzt." Als er nicht beim Abladen der Leiche helfen wollte, habe ihm der Ältere mit der Pistole auf den Kopf geschlagen.

Die Aussage von Ramazan G. ist für die nächste Sitzung am 1. Dezember angesetzt. Bisher hat er dies davon abhängig gemacht, dass er einen anderen Pflichtverteidiger bekommt. Zu seiner Anwältin habe er das Vertrauen verloren. In einer Erklärung am letzten Prozesstag gab er an, von Hüseyin T. und zwei weiteren Männern durch "bestimmte Mittel" zur Beteiligung an den Taten gezwungen worden sein. Nach RNZ-Informationen sprach Ramazan G. in seinen Vernehmungen von einer vorgehaltenen Waffe und sexuellen Erniedrigungen. Richter Schräder entscheidet, dass die Öffentlichkeit den Saal räumen muss, wenn dazu ein Videofilm gezeigt wird.

Die 43-jährige Mitangeklagte äußert sich am Montag nur zu ihrer Person. "Meine Kindheit war bestimmt durch Gewalt, Folter, Drohungen und sexuellen Missbrauch", sagt die dreifache Mutter. Indes will Edgar Gärtner, Anwalt von einem der Söhne des Unternehmers aus Mutterstadt, während des Prozesses auch die Arbeit der Ermittler kritisch hinterfragen. Tatsache sei, dass nach der Ermordung des Brühlers bereits "intensivste polizeiliche Ermittlungen" gelaufen, Telefonüberwachungen geschaltet und Peilsender ausgebracht worden seien.

"Die auf der Anklagebank sitzende Tätergruppierung war der Polizei als Verdächtige bekannt, ebenso, dass der Vater meines Mandanten entführt wurde", so Gärtner. Über mehrere Tage hinweg sei es den Beamten allerdings nicht gelungen, einen Zusammenhang zwischen den Taten herzustellen, "obwohl die Vorgehensweisen sich ähnelten". Dieser Umstand belaste die Familie des Geschäftsmanns sehr, und sie stelle sich die Frage, ob sein Leben nicht hätte gerettet werden können.