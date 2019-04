Rhein-Neckar. (sha/zg) Das Polizeipräsidium Mannheim warnt vor unseriösen Dienstleistern. Im Visier der Beamten sind dabei vor allem Schlüsseldienste und Rohrreiniger, die ihre Dienste für teils unfassbare Wucherpreise offerieren. Auch in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis kommt es immer wieder vor, dass in Not geratene Bürger richtiggehend abgezockt werden. Dies geht aus einer Mitteilung des Polizeipräsidiums hervor.

Polizeisprecher Norbert Schätzle nennt darin zwei Beispiele: Demnach habe sich in der vergangenen Woche eine 33-Jährige im Heidelberger Stadtteil Wieblingen ausgesperrt und einen Schlüsseldienst verständigt. Über 1000 Euro habe sie dem Handwerker bezahlt, der mit einem Kombi mit E-Kennzeichen, ausgegeben von der Stadt Essen, unterwegs gewesen sei und mit wenigen Handgriffen die Tür geöffnet habe.

Bei der Kontaktaufnahme über eine 0800-Nummer sei der jungen Frau zuvor versprochen worden, dass die Türöffnung nur etwas über 200 Euro kosten würde, schreibt Schätzle. Sie habe daraufhin umgehend Anzeige erstattet - die Polizei habe Ermittlungen wegen Betrugs- und Wucherverdachts aufgenommen.

Hintergrund Schlüssel bei Nachbarn, Angehörigen oder vertrauten Personen deponieren. Immer ortsansässige Schlüsseldienste beauftragen. Mit den Handwerkern, die man beauftragen möchte, sollte stets ein Festpreis vereinbart werden. Wenn möglich, sollte man vor Auftragsvergabe vertraute Personen um Rat fragen. Auf keinen Fall sollte man sich unter Druck setzen lassen. Für den Fall der Fälle sollte man sich Schlüsseldienste bereits vorab im Handy speichern. Bei Fragen können auch die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Mannheim, Telefon 0621/174 12 12, und Heidelberg, Telefon 06221/99 12 34, sowie die Verbraucherzentralen weiterhelfen. Im Verdachtsfall sollte man jedoch immer sofort die örtlich zuständige Polizeidienststelle informieren oder die Beamten über den Notruf 110 kontaktieren. RNZ

Noch schlimmer habe es eine Mannheimer Familie getroffen, die an Silvester vors Haus gegangen sei, um das Feuerwerk zu bestaunen. Auch in diesem Fall sei die Wohnungstür zugeschnappt, der Schlüssel habe in der Wohnung gelegen. Über 1400 Euro habe der verständigte Schlüsseldienst der Familie schließlich abgeknöpft. Beide Fälle stünden beispielhaft für schwarze Schafe im Schlüsseldienstgewerbe, die in Notfällen überhöhte Preise verlangten und zudem ihre Opfer zum Teil noch unter Druck setzen würden, die horrenden Summen zu bezahlen, sagt Schätzle.

Wie das Betrugsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg festgestellt hat, nehmen die Verdachtsfälle in der Region mit Schwerpunkt Mannheim (2018: 30/2019: bislang 18 Fälle), Heidelberg (2018: 15/2019: bislang 19 Fälle) und Rhein-Neckar-Kreis (2018: 47/2019 bislang 26 Fälle) immer mehr zu. Die gleiche Masche, ergänzt der Polizeisprecher, würden auch windige Rohrreiniger verwenden, die sich ihre Dienstleitungen, das Reinigen verstopfter Abflussrohre, überteuert bezahlen ließen. Der Schwerpunkt der Verdachtsfälle liege jedoch eindeutig bei den Schlüsseldiensten, die nach ersten Erkenntnissen überregional "online" ihre Dienste anböten.

Waren es im Jahr 2018 noch insgesamt 105 Betrugsverdachtsfälle (Schlüsseldienst: 92/Rohrreiniger: 13), sind es im Jahr 2019 bislang insgesamt 67 angezeigte Fälle (Schlüsseldienst: 63/Rohrreiniger: 4). Die Ermittler gehen davon aus, dass die Zahl der Fälle 2019 weiter ansteigen wird. Auch die Dunkelziffer dürfte enorm sein. Viele Geschädigte würden aus Scham nicht die Polizei informieren, weiß Schätzle.