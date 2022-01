Von Christine Frei

Beim Erwandern der Binneninsel Kühkopf fallen sie auf: Enorme Wesen, die mit wilden Gesten ihre Glieder in den Winterhimmel recken. Einigen stehen die Haare zu Berge. Szenen, die hier an der Tagesordnung und völlig natürlich sind. Es handelt sich um außergewöhnlich umfangreiche Baumgestalten: Eichen mit ausladenden Kronen und über einem Meter Stammdurchmesser.

Der Beobachtungsstand Schwedensäule überblickt ein großes Röhrichtgebiet – eine Rarität und kostbares Habitat für Wasservögel. Wegen der Misteln wirken auch winterlich kahle Zweige grün. Fotos: Christine Frei / Karte: RNZ-Repro/OpenStreetMaps​

Knorrige Kopfweiden mit "Haaren", die früher als Ruten für die Korbflechterei und zusammen mit Lehm als Baumaterial für Häuserwände verwendet wurden. An Schnittflächen treibt die Weide in großer Zahl neue Äste aus. Mit den Jahren verdickt sich der oberste Abschnitt des Stamms, der "Kopf" der Weide entsteht. Der Erhalt der Kopfweiden ist auch als Lebensraum vieler Tierarten wichtig, etwa für Fledermäuse und Eulen. Eine Allee und ein Hain dieser skurrilen Bäume befinden sich am Weg, auf der Inselseite neben Erfelden.

Hier verläuft er erhöht auf dem Deich, was Einblick in überfluteten Wald schafft. Zu stillen, dunklen Tümpeln und vorbei an drei Beobachtungsständen. Im "Aquarium", einem Altrheinarm mit Sackgasse, wartet ein Silberreiher am anderen Ufer – nützlich wäre jetzt ein Fernglas. Beim Anleger der stillgelegten Fähre über den Rhein kommt ein Schwenk ins Innere der Insel, steppenartig entlang einer Allee von Apfelbäumen.

Beim Museum im Hofgut Guntershausen schließt die Runde. Wissenswertes wird hier, wie schon auf Tafeln am Weg präsentiert – auch Zar Nikolaus II von Russland besuchte den Kühkopf.

Die Insel entstand 1829 durch den Durchstich dieser ausladenden Schleife, was den Lauf des Rheins um mehr als sechs Kilometer verkürzte und seiner Schiffbarmachung diente. Die so entrückte Landschaft wurde schließlich weitgehend aus der Nutzung genommen. In nächster Zukunft bedecken wie jedes Jahr weiße Bärlauchblüten den Waldboden. Das Symboltier des Kühkopfes, der Schwarzmilan, kehrt dann von seinem Winterzug aus dem Süden zurück.

INFO KÜHKOPF

Start/Ziel: Parkplatz bei Stockstadt am Rhein. Rheinstraße, Brücke zur Insel

Strecke: über die Brücke geradeaus und in den nächsten Waldweg rechts einbiegen. Der Rundwegsmarkierung "Gelbe Drei" kann bis zum Anleger der Kühkopf-Fähre um die halbe Insel gefolgt werden. Vom Anleger dem Radweg Richtung Stockstadt folgen, etwa drei Kilometer weiter rechts auf den mit der "Gelben Vier" markierten Weg abbiegen, nach circa 200 Metern links wieder auf der "Gelben Drei" weiterlaufen, bis die Runde an der Brücke schließt.

Länge: 16 Kilometer. Es gibt mehrere Rundwege, von kurz bis lang, zudem naturkundliche Wege wie den Auen-Erlebnispfad, der über Stelen und eine App (auf www.schatzinsel-kuehkopf.de) Informationen liefert

Höhenunterschied: fast keiner

Dauer: vier Stunden ohne Pausen

Anfahrt & Parken: Von Heidelberg über die A 656 auf die A 6 Richtung Frankfurt, weiter auf der A 67. An der Ausfahrt Nummer 7 bei Pfungstadt der B 426 und den Schildern Richtung Stockstadt folgen. Im Ort von der Vorderstraße links in die Rheinstraße abbiegen und an der Brücke parken.

ÖPNV: Gute Verbindungen vom Heidelberger Hauptbahnhof mit der S 3 nach Mannheim und dem RE 70 bis Stockstadt (Rhein). Vom Bahnhof durch die Rheinstraße rund 500 Meter zur Brücke auf die Insel.

Verpflegung: Etliche Rastplätze für ein Picknick an der Strecke. Im Hofgut Guntershausen Bewirtung in Bau.

Karten: Eine Tafel mit Kartendarstellung von Wegen und Markierungen steht gleich nach der Stockstadter Brücke am Start, abfotografiert ein nützlicher Begleiter

Museum: Freier Eintritt im Hofgut Guntershausen (online www.hofgut-guntershausen.de), das von der Brücke aus sichtbar ist. Geöffnet von Dienstag bis Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag 9 bis 17 Uhr, Telefon 0 61 58 / 82 86 759.

Wasserstand: aktueller Rheinpegel auf www.hochwasser-rlp.de