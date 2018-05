Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Spätestens seit der Kreistagssitzung im vergangenen Oktober in Laudenbach sind sich Grüne und SPD in gegenseitiger Abneigung herzlich zugetan: Erst hatte der Wechsel der grünen Kreisrätin Monika Maier-Kuhn in die Fraktion der Sozialdemokraten für eine schwere Verstimmung gesorgt, dann setzte deren Weigerung, auf ihren Sitz im Aufsichtsrat der AVR UmweltService GmbH zu verzichten, aus Sicht der Grünen dem Ganzen noch die Krone auf. Jetzt die Wende: Maier-Kuhn stellt nach RNZ-Informationen ihren Sitz im AVR-Aufsichtsrat zur Verfügung, Fadime Tuncer (Grüne) soll für sie nachrücken.

Doch der Reihe nach: Begonnen hatte alles Mitte Juli des vergangenen Jahres, als die grüne Kreisrätin Monika Maier-Kuhn die Seiten wechselte. Sie verkündete, dass sie von nun an sowohl im Schwetzinger Gemeinderat als auch im Kreistag zu den Sozialdemokraten gehören werde. Von den Genossen wurde sie mit offenen Armen empfangen.

Ihre ehemaligen Parteifreunde waren naturgemäß entsetzt und tief enttäuscht: Maier-Kuhn solle ihre Mandate niederlegen, forderten die Grünen. Was die damals frischgebackene Sozialdemokratin freilich nicht tat. Aber die Geschichte dieses Zerwürfnisses ging noch weiter, denn Maier-Kuhn ist nicht nur "einfache" Kreisrätin, sie sitzt auch im Aufsichtsrat der AVR UmweltService GmbH. Ein wichtiger Posten, über den die Grünen einen gewissen Einfluss auf die AVR-Gesellschaft hatten. Damit war es nun vorbei, schließlich vertritt die Schwetzingerin nun sozialdemokratische Interessen. Und an diesem Punkt war für die Grünen dann endgültig Schluss mit lustig: "Dieser Sitz im Aufsichtsrat steht uns zu", hatte Grünen-Fraktionschef Ralf Frühwirt wütend gezischt. Schließlich habe sich durch den Übertritt der Kreisrätin der Verteilerschlüssel, der regelt, wie viele Aufsichtsräte die einzelnen Fraktionen entsenden, nicht geändert. Es sei absolut nicht nachvollziehbar, dass die Sozialdemokraten den Sitz für sich behalten wollten.

"Sie schaden nicht nur ihrer eigenen Reputation", hatte Frühwirt mit finsterem Blick in Richtung SPD-Fraktionschef Ralf Göck geätzt. Damit werde auch die Zusammenarbeit der Fraktionen nachhaltig gestört. Er appellierte an die SPD-Fraktion, auf diesen Sitz im Aufsichtsrat zu verzichten.

Auch die Sozialdemokraten reagierten äußerst verschnupft: "Beenden Sie endlich diesen Rachefeldzug", hatte Göck die Vorwürfe von Frühwirt gekontert. Mit dem Satz "er habe hier mal ein ,Lehrbuch für Aufsichtsräte‘ mitgebracht", brachte er die Grünen schließlich fast zur Weißglut. Und Göck setzt noch einen drauf: Darin stehe nichts, was den Schluss zuließe, dass Maier-Kuhn ihren Sitz räumen müsse.

Frühwirt, der nochmals das Wort ergriffen hatte, war sichtlich fassungslos gewesen. Es habe nie einen Rachefeldzug gegeben, man habe lediglich legitime Kritik an dem Fraktionswechsel geübt, sagte der Grüne fast schon resigniert. "Ich kann es nicht fassen, wie die SPD sich verhält", hatte er noch einen letzten Versuch unternommen und das Gewissen der sozialdemokratischen Kreisräte ins Visier genommen.

Vergeblich: Es kam nicht zu der von den Grünen vehement geforderten Abstimmung über die Neubesetzung des Sitzes von Maier-Kuhn im Aufsichtsrat der AVR UmweltService GmbH. Es hatte sich keine Mehrheit dafür gefunden. Seither herrscht zwischen Grünen und Sozialdemokraten - diplomatisch ausgedrückt - eine betont frostige Atmosphäre.

Das hat sich nun schlagartig geändert - geholfen hat den Grünen dabei der Umstand, dass der sozialdemokratische Nachrücker in den Kreistag, Rüdiger Heigl (Bammental), auf den ihm zustehenden Sitz im Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport verzichtet. Denn diesen Platz wird künftig Monika Maier-Kuhn einnehmen. Dies bestätigte SPD-Fraktionschef Ralf Göck gegenüber der RNZ.

Im Übrigen seien die Vorwürfe der vergangenen Monate an seiner Parteifreundin nicht spurlos vorübergegangen. Sie wollte sich nicht ständig vorhalten lassen, dass ihr der Sitz im Aufsichtsrat eigentlich nicht zustehe, betonte Göck.

Man habe zudem das Ganze nicht auf die Spitze treiben wollen. Göck erläuterte, dass Maier-Kuhn von sich aus auf den Sitz im Aufsichtsrat verzichten werde. Sie habe ihre Entscheidung Landrat Stefan Dallinger bereits mitgeteilt. Für die Sozialdemokraten sei das leidige Thema damit erledigt.

"Wir sind zufrieden mit dieser Entwicklung", stieß Ralf Frühwirt kein Triumphgeheul aus. "Wir bekommen nun wieder das, was uns zusteht", sagte der Fraktionschef der Grünen gegenüber der RNZ. Dann merkte er noch süffisant an, dass seine Fraktion einen kleinen Trumpf ausgespielt habe. Bei einer Neubesetzung der Ausschüsse hätte das Einverständnis aller Fraktionen hergestellt werden müssen. Dem hätte man sich verweigert - und es wäre ein umfangreiches Wahlprozedere notwendig geworden.