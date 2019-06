Die Ergebnisse ihrer Umfrage haben die Mitarbeiter der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in einer Grafik dargestellt. Die am häufigsten genutzten Orte sind rot markiert, auf den gelben und grünen Wegen ist etwas hingegen weniger los. Grafik: Rhein-Neckar-Kreis

Region Schwetzingen. (RNZ) Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) hat fast 800 Menschen aus der Region befragt, was sie von "ihrem" Wald - der Schwetzinger Hardt - erwarten. Wie das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises bekannt gab, führte die Behörde eine groß angelegte Befragung in den Modellregionen Stuttgart, Karlsruhe und Schwetzinger Hardt durch.

Allein im Gebiet um die Schwetzinger Hardt nahmen 770 Menschen an der Umfrage teil. Die Behörde wollte von den Bürgern wissen, wie sie "ihren" Wald nutzen, und was ihnen dabei wichtig ist. Die Ergebnisse haben die Experten in einer Karte dargestellt. "Die Antworten der Menschen sind nicht nur für die Wissenschaft interessant", betont der Leiter des Kreisforstamts, Dieter Münch.

"Sie liefern auch wichtige Erkenntnisse für unsere praktische Arbeit im Waldschutzgebiet." Die Umfrage habe zum Beispiel gezeigt, welche Orte besonders beliebt sind. "Diese Informationen brauchen wir, damit wir das Gebiet mit seiner Erholungsfunktion weiter entwickeln können", sagt Münch.

Die Teilnehmer der Studie haben insgesamt 2021 Orte markiert, die für sie von Bedeutung sind - unter anderem im Hinblick auf Erholung, Umweltbildung, historische Bedeutung, Spiritualität, Inspiration und Schönheit. Die Karte der Wissenschaftler zeigt, welche Orte besonders beliebt sind. Bereiche, in denen besonders viele solcher "Hotspots" liegen, sind auf der Grafik rot markiert. In den gelben und grünen Bereichen nimmt die Dichte der beliebten Plätze ab.

Die Anziehungspunkte in der Schwetzinger Hardt sind demnach vor allem Gewässer wie der Hardtbach und das Teich-Biotop. Außerdem beliebt sind Naturschutzflächen wie die Walddünen und der "Kartoffelacker" sowie das Wildgehege und die Hütten zum Rasten. Auch der Golfplatz und andere Angebote für sportliche Aktivitäten, zum Beispiel der Trimm-Dich-Pfad, werden gern genutzt.

Weniger wichtig war den Menschen dagegen, welche Baumarten in ihrem Wald vorkommen. Auch das Alter und die Größe der Bäume interessierte die Teilnehmer nicht wirklich.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass die Menschen mit der Schwetzinger Hardt vor allem Erinnerungen verbinden, zum Beispiel an ihre Kindheit. Viele machen dort auch gern Sport und nutzen das Waldschutzgebiet für Ausflüge mit Familie und Freunden. Außerdem genießen sie gern die Natur und die Stille.

Für die Anziehungskraft des Erholungswalds seien demnach nicht nur biologische und waldbauliche Faktoren entscheidend. "Die Menschen suchen in der Schwetzinger Hardt das Naturerlebnis. Das zeigt sich an der Beliebtheit der Biotope", erklärt Tina Gerstenberg, die bei der FVA in der Abteilung Wald und Gesellschaft arbeitet. "Zugleich schätzen sie Orte, an denen sie sich mit Familie und Freunden treffen können und Anregungen für sportliche Aktivitäten finden."

Die Waldbesucher nutzen in der Schwetzinger Hardt vor allem jene Wege, die verschiedene Hardtgemeinden miteinander verbinden. Die roten Bereiche der Grafik zeigen Wege, die sehr oft genutzt werden. Auf den gelben und grünen Wegen nimmt die Nutzung ab. "Das hat für uns eine ganz praktische Bedeutung", sagt Kreisforstamtsleiter Dieter Münch. "Wenn wir die Wege für Waldarbeiten sperren müssen, wissen wir genau, welche wir zuerst wieder herstellen und frei machen sollten."

Gerade für eine dicht besiedelte Region seien solche Informationen wichtig, um Konflikten vorzubeugen. Mit den Aussagen der Studienteilnehmer werde es leichter, verschiedene Interessen wie den Naturschutz, die Holzproduktion und die Erholung miteinander zu vereinbaren.

Info: Weitere Informationen zum Forschungsprojekt gibt es im Internet unter www.fva-bw.de