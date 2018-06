Heidelberg (dpa/lsw) - Hochsommerlich und trocken - so wird das Wochenende in der Region. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart mitteilte, darf sich die Kurpfalz in den kommenden Tagen auf viel Sonnenschein freuen.

Während es am Freitag noch zu stärkerer Bewölkung kommen kann, werden am Wochenende kaum Wolken erwartet. Am Samstag wird es nach DWD-Prognose warm - mit 24 Grad im höheren Bergland und bis zu 32 Grad in Heidelberg. Am Sonntag liegen die Temperaturen in Baden-Württemberg voraussichtlich zwischen 22 Grad und 31 Grad.